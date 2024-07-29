Швейцария отказалась передать Украине доходы от замороженных активов рф — Finance.ua

Швейцария отказалась передать Украине доходы от замороженных активов рф Сегодня 11:15 — Мир

Швейцария отказалась передать Украине доходы от замороженных активов рф

Швейцария не будет передавать Украине доходы от замороженных российских активов.

Об этом сообщает местное издание Swissinfo со ссылкой на швейцарское информационное агентство Keystone-SDA.

Как заявили представители правительства, согласно международным обязательствам и законодательству, страна не может генерировать «любые чрезвычайные доходы в связи со средствами российского центрального банка». Поэтому государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии заявил, что страна не будет соблюдать подход ЕС.

Сколько активов рф заморозили в Швейцарии

По состоянию на апрель 2024 г. общая стоимость активов центрального банка российской федерации, замороженных в Швейцарии, составляла немногим более 7 млрд швейцарских франков.

Эти средства являются отдельными от замороженных активов, которыми владеют физические лица или компании, связанные с россией.

Справка Finance.ua:

Федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии (EAER) 8 июля расширил свои санкционные списки против россии;

Швейцария выделит Украине финансовую помощь на цифровизацию государственных услуг. Речь идет о сумме более 60 млн долларов.



В июне 2024 года Верхняя палата парламента Швейцарии отклонила выделение Украине финансовой помощи в размере 5 млрд швейцарских франков (5,58 млрд долларов США). Причиной тому стало то, что план нарушает ограничения на заимствования в нейтральной стране.

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