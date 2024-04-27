Почему украинцам стало труднее получить защиту в Швейцарии — Finance.ua

Почему украинцам стало труднее получить защиту в Швейцарии Сегодня 18:02 — Мир

Почему украинцам стало труднее получить защиту в Швейцарии, Фото: Getty Images

Украинским беженцам в Швейцарии стало сложнее получить статус защиты S. В этом году длительность рассмотрения заявлений выросла в разы. В то же время отказ получает каждый пятый мигрант.

Об этом сообщает SRF.

О специальном миграционном режиме в Швейцарии

Специальный миграционный режим для украинских беженцев в Швейцарии предусматривает скорейшее и безбюрократическое получение защиты.

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Еще в 2023 году эта система хорошо работала. В начале прошлого года было одобрено 97% заявок на получение статуса защиты S. Решение принималось в среднем в течение 2 недель.

Однако в 2024 году ситуация изменилась — с начала года продолжительность процедуры рассмотрения заявок увеличилась в разы.

В то же время увеличилось количество отказов. В январе этого года каждое третье решение было отрицательным.

В течение января-марта были одобрены только 80% заявлений на защиту. То есть, каждый пятый украинский беженец получил отказ от миграционных чиновников в предоставлении статуса S в Швейцарии.

С чем связаны отказы

Как сообщает пресс-секретарь Госсекретариата по вопросам миграции (SEM) Магдалена Раст, это связано с тем, что на получение статуса S претендуют все больше заявителей, уже получивших статус защиты в других странах. Поэтому эти люди больше не получат статус защиты в Швейцарии.

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С осени прошлого года Швейцария все чаще отклоняет заявки на защиту.

Отмечается, что швейцарские власти стали более тщательно проверять документы.

В начале года местные СМИ публиковали информацию о том, что для получения вида на жительство в Швейцарии использовали поддельные или незаконно приобретенные украинские паспорта.

Именно поэтому возникло подозрение, что не все, кто обращался за защитой в этой стране, действительно имели на него право.

На рассмотрение документов по заявлению о защите SEM тратит почти три месяца. Из-за этого растет количество заявлений, ожидающих рассмотрения.

Сейчас накопилось уже 6376 таких дел — почти столько же, сколько было после начала войны. Их обрабатывают 38 сотрудников.

С начала года оформление статуса S производится только в Федеральном центре предоставления убежища в Берне.

Напомним, швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom изменит условия использования бесплатного пакета услуг, предназначенного для украинских беженцев.

Пакет услуг останется бесплатным для мигрантов, но внесут некоторые изменения.

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