У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців

Світ
45
У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців
У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців
Швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom змінить умови використання безоплатного пакету послуг, призначеного для українських біженців.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії.
Пакет послуг залишиться безкоштовним для мігрантів, але внесуть певні нововведення.
Читайте також
Зокрема, він буде діяти протягом місяця і включатиме такі послуги:
  • безлімітний інтернет (з обмеженням швидкості після 10 ГБ трафіку);
  • 900 SMS;
  • безлімітні дзвінки Швейцарією та Україною протягом 900 хвилин;
  • 90 хвилин для дзвінків за межі Швейцарії.
Також користувачі зможуть підключати додаткові послуги, такі як роумінг, через особистий кабінет, якщо планує подорожувати за кордон.
Читайте також
Зміни торкнуться тих, хто отримав номер телефону до 1 грудня 2022 року, а нові клієнти будуть автоматично підключені до цього тарифного плану, тому для них умови залишаються незмінними.
Перехід користувачів на новий тариф здійснюватиметься поетапно групами. Усі отримають відповідне SMS.
Нагадаємо, Україна посідає 52 місце у рейтингу доступності мобільного зв’язку. Українці платять за мобільний зв’язок 1,42% від середньої зарплати.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.