У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців — Finance.ua

У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців Сьогодні 11:07 — Світ

У Швейцарії змінять умови використання безоплатного пакету телеком-послуг для українських біженців

Швейцарська телекомунікаційна компанія Swisscom змінить умови використання безоплатного пакету послуг, призначеного для українських біженців.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці компанії.

Пакет послуг залишиться безкоштовним для мігрантів, але внесуть певні нововведення.

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Зокрема, він буде діяти протягом місяця і включатиме такі послуги:

безлімітний інтернет (з обмеженням швидкості після 10 ГБ трафіку);

900 SMS;

безлімітні дзвінки Швейцарією та Україною протягом 900 хвилин;

90 хвилин для дзвінків за межі Швейцарії.

Також користувачі зможуть підключати додаткові послуги, такі як роумінг, через особистий кабінет, якщо планує подорожувати за кордон.

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Зміни торкнуться тих, хто отримав номер телефону до 1 грудня 2022 року, а нові клієнти будуть автоматично підключені до цього тарифного плану, тому для них умови залишаються незмінними.

Перехід користувачів на новий тариф здійснюватиметься поетапно групами. Усі отримають відповідне SMS.

Нагадаємо, Україна посідає 52 місце у рейтингу доступності мобільного зв’язку. Українці платять за мобільний зв’язок 1,42% від середньої зарплати.

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