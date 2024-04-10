Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна — Finance.ua

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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна

Технології&Авто
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Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
Незалежна британська служба Broadband Genie дослідила ціни та доступність мобільного зв’язку у світі.
Дослідники порівняли співвідношення між вартістю контракту з 10 ГБ+ мобільних даних і середньою заробітною платою в кожній країні. Йдеться про 179 країн і понад 70 000 телефонних контрактів.
Рейтинг доступності мобільного зв’язку: яке місце посіла Україна
Найдоступніший мобільний зв’язок у Сінгапурі. За середньої заробітної плати у $4 920,86 пакет коштує $17,13, тобто частка від зарплати становить 0,35% — і вона найнижча.
За Сінгапуром до п’ятірки лідерів за доступністю увійшли Люксембург, Ізраїль, Ісландія та Велика Британія.
Загалом найдешевший мобільний зв’язок зафіксували на південноамериканському континенті. У середньому за нього там платять $16,90. Але водночас там фіксують найнижчу середню заробітну плату у світі, а значить знижену купівельну спроможність: люди витрачають на зв’язок 4,43% від прибутку.
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Найменш доступні мобільні дані в Гвінеї. Місцеві жителі в середньому платять $115,58 за пакет, що становить 56,29% від їхньої зарплатні. Три з п’яти країн, що посідають останні місця за доступністю даних, розташовані в регіоні Західної Африки: Замбія (178 місце), Кот-д'Івуар (177 місце), Сирія (176 місце) та Папуа-Нова Гвінея (175 місце).
«Азія — єдиний континент, який має країни у першій та останній п’ятірці дослідження. Зокрема, у Західній Азії Ізраїль посідає високе третє місце, а Сирія — 176-те», — сказав Алекс Тофтс, телекомунікаційний експерт компанії.
Що стосується України, то вона посідає 52 місце в топі. Українці платять за мобільний зв’язок 1,42% від середньої зарплати. У Польщі, наприклад, цей показник сягає 0,64% (10 місце), у Словаччині — 2,89% (104 місце), у Румунії — 0,95% (27 місце).
За матеріалами:
Ain.Ua
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