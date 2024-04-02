Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні — Finance.ua

Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Експерт розповів, як зростатимуть ціни на фіксований інтернет в Україні

В Україні нинішнього року ціни на фіксований інтернет піднімуться пропорційно інфляції, стрімкого зростання вдвічі або втричі не буде.

Про це розповів голова правління Інтернет асоціації України Олександр Савчук в ефірі Українського Радіо.

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«Галузь телекомунікації або зв’язку, можливо, стабільніша за інші бізнеси під час воєнного стану, бо від зв’язку ніхто не може відмовитися. Дійсно, є зростання ринку. Є кілька факторів, які на це впливають. Перший — те, що розвиваються мережі на контрольованій частині території України, і з’являються додаткові абоненти. Внаслідок цього є зростання 5−10%. Друга частина, яка приводить до зростання ринку, — це зростання цін. І за останній рік, з 2022 на 2023, ціни підросли на 10−15%. Це вже два коефіцієнти, які ми множимо, і ми можемо отримати зростання 25%, а можливо, і 30%», — каже Савчук.

Собівартість — це перший чинник, який впливає на ціну.

«І тут треба сказати, які частини собівартості ми маємо для фіксованих інтернет-провайдерів. По-перше, це зарплата. Повинні бути люди, які обслуговують мережу, які її будують, розвивають, підключають та відключають абонентів. Повинен бути кол-центр, адміністрація, яка веде бухгалтерію і керує всім цим процесом. І це основна частина витрат у провайдера. І, звісно, вона зростає», — пояснив експерт.

Крім того, за його словами, зарплати повинні зростати, тому що вартість життя у нашій країні зростає. Також на зростання зарплат впливає мобілізація. Більшість технічних співробітників, які будують мережі, підключають абонентів, — це чоловіки призовного віку, і, відповідно, наразі галузь має певні проблеми з робочою силою, тому що велика кількість співробітників залишають компанію і мобілізуються до армії.

Другою великою складовою у витратах будь-якого провайдера є матеріали: кабелі та термінальні пристрої, за допомогою яких або розширюється мережа, або підключаються абоненти. Все це іноземні вироби, і вони прив’язані до долара. Тож як змінився курс долара , так само змінюється ціна на цю складову.

Інша дуже суттєва складова — це різні види оренд, які дозволяють розміщувати мережу на місцевості.

«Витрати зростають, і всі, і це не тільки на телекомунікаційному ринку, мають відповідні інфляційні очікування. Тому ціни зростатимуть, але вони зростатимуть пропорційно інфляції. Такого стрімкого зростання вдвічі або втричі не буде», — підсумував Савчук.

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