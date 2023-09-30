Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів — Finance.ua
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Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів

Технології&Авто
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Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів
Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів
Компанія Cable.co.uk проаналізувала 5603 тарифні плани мобільного інтернету у 237 країнах, щоб порівняти вартість одного гігабайта даних. Україна опинилась на 16 позиції, серед держав з найдоступнішим мобільним інтернетом за 1 ГБ.
Про це пише Ain.ua.
Середня ціна за 1 ГБ мобільних даних в Україні становить $0,27. Найдешевша пропозиція — $0,13 за гігабайт. Найдорожча — $27,02. Загалом дослідники проаналізували 11 тарифних планів.
Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів
Ізраїль пропонує найдешевший мобільний інтернет. Середня ціна за 1 ГБ тут становить $0,02.
Сполучені Штати залишаються однією з найдорожчих країн на планеті, займаючи 219 місце у світі по вартості мобільного інтернету. В середньому ціни тут становлять $6 за гігабайт.
Найдорожчою країною виявилося Зімбабве: $43,75 за 1 ГБ мобільних даних. Це більш ніж у дві тисячі разів дорожче, ніж 1 ГБ в Ізраїлі.
П’ять із десяти найдорожчих країн для купівлі мобільних даних знаходяться в Африці на південь від Сахари. Острівні країни Океанії та Карибського басейну також, як правило, є одними з найдорожчих у світі.
Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів
Аналітики також дійшли висновку, що в довготривалій перспективі вартість мобільних даних має стійку тенденцію до падіння.
Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів

Топ-20 країн за вартістю гігабайту мобільного інтернету виглядає так:

Де в світі найдешевший мобільний інтернет? Україна — в топ-20 лідерів
Повністю рейтинг можна подивитись за посиланням.
Дані не вдалося зібрати в таких країнах: Болгарія, Уолліс і Футуна, острів Різдва, Еритрея, Північна Корея, острови Піткерн, південні та антарктичні землі Франції, малі віддалені острови США та Ватикан.

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За матеріалами:
Ain.Ua
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