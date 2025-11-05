Як тепер виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих Сьогодні 19:05 — Особисті фінанси

Як тепер виплачуватимуть гроші сім’ям загиблих

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт № 13164, який установлює чіткі правила розподілу щомісячної грошової допомоги для родичів загиблих Героїв України — військових, медиків, рятувальників та інших.

Про це повідомила народний депутат Марія Мезенцева-Федоренко, одна з авторок законопроєкту.

Читайте також Виплати військовим за поранення на фронті: які суми

«Раніше відсутність прозорого механізму призводила до судових спорів, затримок і несправедливості в розподілі допомоги. Законопроєкт № 13164 усуває ці прогалини: виплати розподілятимуться рівними частками між усіма членами сім’ї загиблого», — пояснила парламентарка.

Ключове в законопроєкті

Щомісячна допомога розподіляється рівними частками між усіма членами сім’ї загиблого (батьки, дружина/чоловік, діти, утриманці).

Згода всіх отримувачів потрібна для будь-якого відхилення від рівного розподілу.

Автоматичне внесення до списку отримувачів неповнолітніх дітей та непрацездатних утриманців, навіть якщо вони не проживають разом.

Захист від виключення: жоден родич не може бути позбавлений виплат без рішення суду або письмової згоди всіх інших.

Спрощена процедура оскарження через органи соціального захисту замість обов’язкового суду.

Додаткове положення: у разі смерті одного з отримувачів його частка автоматично перерозподіляється між іншими, без потреби в переоформленні.

Як зазначила вона: «Тепер жодна сім’я не чекатиме виплат роками через суди. Кожному гарантовано справедливу частку, а держава бере на себе роль арбітра лише в спірних випадках».

Раніше у Міноборони назвали суми, які отримують українські військові за поранення на фронті.

Якщо військовий отримав поранення (травму, контузію, каліцтво) внаслідок участі в бойових діях, йому належать такі види грошової виплати:

Щомісячне грошове забезпечення в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом).

в розмірі за останньою займаною посадою перед пораненням (контузією, травмою, каліцтвом). Додаткова винагорода — виплата в розмірі 100 000 грн за поранення (контузію, травму, каліцтво), пов’язане із захистом Батьківщини (при виконанні бойових завдань по БР), яка здійснюється щомісяця протягом всіх періодів лікування в стаціонарі або перебування у відпустці для лікування після тяжкого поранення.

Одноразова грошова допомога — одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я (інвалідність, часткова втрата працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання), яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби.

— одноразова грошова компенсація за будь-яке ушкодження здоров’я (інвалідність, часткова втрата працездатності внаслідок поранення, контузії, травми, каліцтва або захворювання), яке призвело до втрати працездатності чи групи інвалідності, отримані при захисті Батьківщини або виконанні обов’язків військової служби. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань — виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення.

— виплата, яка здійснюється військовослужбовцям щороку в розмірі, що дорівнює розміру їхнього місячного грошового забезпечення. Грошова допомога для оздоровлення — виплата в розмірі місячного грошового забезпечення, яка здійснюється щороку, незалежно від матдопомоги для вирішення соціально-побутових питань.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.