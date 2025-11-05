Гранти для жінок: як і хто може отримати 1000 доларів Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні» відкрив прийом заявок на індивідуальні тревел-гранти для участі в міжнародних конференціях, навчаннях, виставках та інших професійних заходах.

Гранти надаються для підтримки активісток, представниць жіночих організацій та підприємиць, які представляють Україну за кордоном і розвивають проєкти з посилення ролі жінок.

Хто може подати заявку

Податися можуть:

1. Жіночі громадські або благодійні організації з усіх регіонів України, які працюють у сферах:

захисту прав жінок,

просування гендерної рівності,

економічного посилення жінок,

розвитку жіночого підприємництва.

Організація не має бути пов’язаною з державними структурами та політичними партіями і готовою адмініструвати грант для своєї представниці. Важливо: сама представниця не може бути засновницею чи членом управлінських органів цієї організації (згідно зі ст. 23 НАЗК щодо запобігання конфлікту інтересів).

2. Фізичні особи-підприємиці, які планують:

участь у бізнес-заходах, виставках, конференціях,

вихід зі своїми продуктами чи послугами на нові ринки,

професійний обмін досвідом.

Фінансування та умови гранту

Бюджет однієї заявки — до $1000 (з урахуванням податків).

заявки — до $1000 (з урахуванням податків). Грант виплачується двома частинами: 70% до поїздки, 30% — після надання звітності.

Витрати, які покриваються:

транспорт (квитки економ-класу),

проживання до 7 днів,

реєстраційні внески,

страхування на час поїздки.

Витрати на подорож дітей не покриваються.

Бюджет у заявці заповнюється у гривнях.

Кому надають перевагу

Фонд більше підтримує:

ініціативи, які посилюють гендерну рівність та феміністичний рух,

соціально відповідальний бізнес,

лікарок, викладачок, журналісток, активісток,

бізнеси з унікальними продуктами для світового ринку,

учасниць, які представляють українські культурні та професійні проєкти за кордоном.

Куди не надаються гранти

Не розглядаються заявки для діяльності в:

beauty-індустрії,

творчих та розважальних проєктах,

заходах, пов’язаних з тваринництвом,

бізнесах, пов’язаних із похоронною сферою.

Як подати заявку

Необхідно заповнити анкету та додати документи, що підтверджують:

запрошення на захід,

бронювання проїзду та проживання,

наявність закордонного паспорта,

лист підтримки від ГО або лист прохання для ФОП.

Заявки розглядаються експертною комісією протягом 14 днів. Прийом триває на постійній основі протягом року, рішення оголошуються щомісяця.

