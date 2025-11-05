0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гранти для жінок: як і хто може отримати 1000 доларів

Особисті фінанси
69
Гранти для жінок: як і хто може отримати 1000 доларів
Гранти для жінок: як і хто може отримати 1000 доларів
Благодійний фонд «Жіночі можливості в Україні» відкрив прийом заявок на індивідуальні тревел-гранти для участі в міжнародних конференціях, навчаннях, виставках та інших професійних заходах.
Гранти надаються для підтримки активісток, представниць жіночих організацій та підприємиць, які представляють Україну за кордоном і розвивають проєкти з посилення ролі жінок.
Про це повідомляє пресслужба БФ.

Хто може подати заявку

Податися можуть:
1. Жіночі громадські або благодійні організації з усіх регіонів України, які працюють у сферах:
  • захисту прав жінок,
  • просування гендерної рівності,
  • економічного посилення жінок,
  • розвитку жіночого підприємництва.
Організація не має бути пов’язаною з державними структурами та політичними партіями і готовою адмініструвати грант для своєї представниці. Важливо: сама представниця не може бути засновницею чи членом управлінських органів цієї організації (згідно зі ст. 23 НАЗК щодо запобігання конфлікту інтересів).
2. Фізичні особи-підприємиці, які планують:
  • участь у бізнес-заходах, виставках, конференціях,
  • вихід зі своїми продуктами чи послугами на нові ринки,
  • професійний обмін досвідом.

Фінансування та умови гранту

  • Бюджет однієї заявки — до $1000 (з урахуванням податків).
  • Грант виплачується двома частинами: 70% до поїздки, 30% — після надання звітності.
Витрати, які покриваються:
  • транспорт (квитки економ-класу),
  • проживання до 7 днів,
  • реєстраційні внески,
  • страхування на час поїздки.
Витрати на подорож дітей не покриваються.
Читайте також
Бюджет у заявці заповнюється у гривнях.

Кому надають перевагу

Фонд більше підтримує:
  • ініціативи, які посилюють гендерну рівність та феміністичний рух,
  • соціально відповідальний бізнес,
  • лікарок, викладачок, журналісток, активісток,
  • бізнеси з унікальними продуктами для світового ринку,
  • учасниць, які представляють українські культурні та професійні проєкти за кордоном.

Куди не надаються гранти

Не розглядаються заявки для діяльності в:
  • beauty-індустрії,
  • творчих та розважальних проєктах,
  • заходах, пов’язаних з тваринництвом,
  • бізнесах, пов’язаних із похоронною сферою.
Читайте також

Як подати заявку

Необхідно заповнити анкету та додати документи, що підтверджують:
  • запрошення на захід,
  • бронювання проїзду та проживання,
  • наявність закордонного паспорта,
  • лист підтримки від ГО або лист прохання для ФОП.
Заявки розглядаються експертною комісією протягом 14 днів. Прийом триває на постійній основі протягом року, рішення оголошуються щомісяця.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems