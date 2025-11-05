Нові правила на кордоні: чи потрібні додаткові документи
Як запевнив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, жодних нових або додаткових документів українцям перед поїздкою до країн Євросоюзу не знадобиться.
Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна.
Як пояснив Демченко, нова система передбачає внесення в базу біометричних даних: відбитків пальців, зображення обличчя, паспортних даних, а також даних про перетин кордону.
Відбитки пальців не братимуть у дітей віком до 12 років, проте знімок обличчя робитимуть усім. У разі відмови надавати біометричні дані перетнути кордон не дозволять.
За словами спікера, це все робиться для того, щоб уникнути використання підроблених документів.
Щодо безвізового перебування в країнах ЄС, Демченко зазначив, що все залишилося без змін, тільки обов’язкова наявність біометричного закордонного паспорта.
Нагадаємо, у зв’язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян. Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».
Починаючи з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.
EES почала працювати 12 жовтня в пункті пропуску «Берегшурань — Лужанка». З 21 жовтня українці мали залишати відбитки пальців на пункті пропуску «Захонь-Чоп».
Також ми писали, які збої та затримки можуть бути при перетині кордону.
