На кордоні з Польщею можливі черги через нову систему виїзду — митниця Сьогодні 12:45

На кордоні з Польщею можливі черги через нову систему виїзду — митниця

У зв’язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян. Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».

Про це попередила Державна митна служба.

Починаючи з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.

Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців.

Для дітей до 12 років відбитки не потрібні.

Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.

Через впровадження системи може збільшитися і час, необхідний для контрольних процедур.

«Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», — зазначають митники.

Зорієнтуватися в ситуації на пунктах пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби , яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.

Довідка Finance.ua:

12 жовтня у Європі запущстили нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System);

ця автоматизована ІТ-система реєструватиме громадян третіх країн, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн — учасниць системи;

система буде запроваджена у 29 країнах Європи. Перелік цих країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Чехія, Румунія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Італія, Латвія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.