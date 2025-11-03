На кордоні з Польщею можливі черги через нову систему виїзду — митниця
У зв’язку з впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES) можливе сповільнення пропуску громадян. Йдеться про пункти пропуску «Ягодин — Дорогуськ» та «Устилуг — Зосин».
Про це попередила Державна митна служба.
Починаючи з 3 листопада 2025 року усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти.
- Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців.
- Для дітей до 12 років відбитки не потрібні.
- Під час наступних в’їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену.
Через впровадження системи може збільшитися і час, необхідний для контрольних процедур.
«Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску», — зазначають митники.
Зорієнтуватися в ситуації на пунктах пропуску можна за допомогою спеціальної карти Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України.
Довідка Finance.ua:
- 12 жовтня у Європі запущстили нову систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System);
- ця автоматизована ІТ-система реєструватиме громадян третіх країн, які подорожують на короткий термін, щоразу, коли вони перетинають зовнішні кордони європейських країн — учасниць системи;
- система буде запроваджена у 29 країнах Європи. Перелік цих країн: Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Угорщина, Ісландія, Нідерланди, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Норвегія, Польща, Португалія, Чехія, Румунія, Швейцарія, Швеція, Словаччина, Словенія, Іспанія, Італія, Латвія.
