Доходи провайдерів фіксованого інтернету в Україні за 2023 рік зросли на третину — Finance.ua
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Доходи провайдерів фіксованого інтернету в Україні за 2023 рік зросли на третину

Фондовий ринок
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Доходи провайдерів фіксованого інтернету в Україні за 2023 рік зросли на третину
Доходи провайдерів фіксованого інтернету в Україні за 2023 рік зросли на третину
У 2023 році доходи провайдерів від надання послуг доступу до фіксованої мережі Інтернет в Україні сягнули 21,2 млрд грн, що на 33% більше, ніж у 2022 році.
Про це повідомила Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового звʼязку (НКЕК), передає Forbes.
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Загальні доходи від надання послуг зв’язку у 2023 році досягли 130,5 млрд грн, з них доходи від надання електронних комунікаційних послуг — 97,3 млрд грн, що майже на 17% більше у порівнянні із 2022 роком.
Доходи від надання поштових та кур'єрських послуг — 33,2 млрд грн.
Кількість активних ідентифікаційних карток мережі мобільного зв’язку станом на 31 грудня 2023 склала 50,3 млн од., що на 1 млн од. більше, ніж станом на кінець 2022 року, але на 5,6 млн од. менше, ніж станом на кінець 2021 року.
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Загальна кількість активних ідентифікаційних карток мережі мобільного зв’язку, з яких було здійснено доступ до мережі Інтернет, станом на 31 грудня 2023 року досягла 36,9 млн од., що на 4,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Капітальні інвестиції у сферу електронних комунікацій у 2023 році склали 19 млрд грн, або на 50% більше у порівнянні із 2022 роком.
Попри війну постачальники послуг адаптувалися до викликів і продовжують вдосконалювати та надавати доступ до електронних комунікаційних послуг та сервісів. На кінець 2023 року кількість провайдерів, які внесені до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, сягнула 4113, що на 2077 більше, ніж у 2022 році.
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Як зазначила НКЕК, фактична кількість госпсубʼєктів досягла довоєнного рівня, що демонструє позитивну динаміку сталого розвитку сектору і свідчить про зростання конкуренції на практично всіх ринках послуг та на території усіх регіонів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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