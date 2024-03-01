Інтернет Starlink тепер може працювати на звичайних смартфонах — Finance.ua

Інтернет Starlink тепер може працювати на звичайних смартфонах Сьогодні 03:11 — Технології&Авто

Інтернет Starlink тепер може працювати на звичайних смартфонах

Компанія SpaceX опублікувала в соцмережі X повідомлення, надіслане з телефону, що був напряму підключений до супутника Starlink.

«Це повідомлення надіслано через супутник SpaceX Direct to Cell», — пише SpaceX.

Для цього використовували стандартний смартфон, тільки під'єднано його було не до мережі наземного мобільного оператора.

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Фундамент для цього досягнення було закладено наприкінці 2023 року, коли SpaceX отримала ліцензію на тестування зв’язку Starlink зі смартфонами. У січні 2024 року компанія вивела на орбіту супутники Starlink, серед яких були апарати з підтримкою технології Direct to Cell (DTC).

Вона дає змогу телефонам виходити в інтернет, отримувати текстові повідомлення та голосові виклики в будь-якому місці, навіть там, де не ловить зв’язок. Ніяке додаткове обладнання при цьому йому не потрібне.

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Проте перш ніж SpaceX зможе зробити послугу доступною для всіх користувачів, компанія спочатку має отримати дозвіл від Федеральної комісії зв’язку США. На першому етапі це буде тільки обмін SMS, а наступного року додасться підтримка голосового супутникового спілкування.

InfoResist За матеріалами:

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