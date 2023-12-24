Конкурент Starlink представив дешевший та швидший супутниковий інтернет — Finance.ua

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Конкурент Starlink представив дешевший та швидший супутниковий інтернет

Технології&Авто
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Конкурент Starlink представив дешевший та швидший супутниковий інтернет
Конкурент Starlink представив дешевший та швидший супутниковий інтернет
Намагаючись конкурувати з компанією Starlink компанії SpaceX, оператор супутникового інтернету HughesNet запровадив тарифний план зі швидкістю 100 Мбіт/с для своїх клієнтів. Це сталося після успішного запуску супутника зв’язку Jupiter 3 на високу геостаціонарну орбіту в липні за допомогою ракети-носія Falcon Heavy компанії SpaceX.
Нещодавно запроваджені тарифні плани Elite і Fusion пропонують клієнтам швидкість вхідного з'єднання до 100 Мбіт/с з щомісячною абонентською платою 90 і 110 доларів США відповідно.
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Хоч, на перший погляд, нові тарифи HughesNet становлять загрозу для Starlink, водночас вони мають деякі суттєві недоліки, що робить їх не підходящими для великої кількості користувачів:
  • по-перше, швидкість вихідного з'єднання обмежена 5 Мбіт/с;
  • по-друге, обидва тарифи передбачають щомісячний ліміт високошвидкісної передачі даних у 200 ГБ, після чого абоненти можуть продовжувати користуватися інтернетом на знижених швидкостях.
HughesNet прагне підвищити свою конкурентоспроможність на ринку супутникового інтернету, де наразі домінує Starlink SpaceX з глобальною абонентською базою в 2,2 мільйона абонентів.
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Попри те, що рекламована швидкість завантаження Starlink перевищує 220 Мбіт/с, практична швидкість для багатьох користувачів у США коливається на рівні 70 Мбіт/с. Вартість послуги Starlink для домашніх користувачів становить до 120 доларів на місяць, залежно від місця розташування абонента.
Супутник Jupiter 3 вагою 9,2 тонни значно збільшує пропускну здатність широкосмугового зв’язку HughesNet, забезпечуючи понад 500 Гбіт/с. Це підвищує загальну пропускну здатність сервісу HughesNet до понад 1 Тбіт/с.
Супутник було запущено на високу геостаціонарну орбіту в липні, але досі компанія проводила потрібні тести і перевірки перед введенням його в експлуатацію і ось тепер він нарешті працює.
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Для доступу до супутникового інтернету HughesNet клієнти можуть орендувати або придбати супутникові антени, вартість яких залежить від обраного тарифного плану.
Впровадження вищих швидкостей передачі даних позиціонує HughesNet як більш економічно вигідну альтернативу для споживачів, які шукають конкурентоспроможні варіанти супутникового інтернету.
За матеріалами:
Телеканал 24
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