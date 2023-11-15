У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі — Finance.ua

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У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі

Технології&Авто
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У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі
У Китаї запустили найшвидший інтернет у світі
Китай запустив найшвидший у світі інтернет — 1,2 Тбіт/с.
Магістральну оптоволоконну лінію Пекін-Ухань-Гуанчжоу завдовжки понад 3000 км і швидкістю передавання 1,2 терабіта за секунду запуcтили в липні й офіційно здали в експлуатацію 13 листопада після багатоетапних експлуатаційних випробувань. Ця знакова подія відбулася більш ніж на два роки раніше, ніж прогнозували експерти.
Десятирічний план розвитку мережевої інфраструктури Китаю близький до завершення. Нова мережа може передавати «еквівалент 150 фільмів на секунду», що втричі швидше, ніж у найближчого конкурента в США.
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Магістральна мережа, що утворює основний маршрут передавання даних між Пекіном на півночі, Уханем у центральному Китаї та Гуанчжоу в південній провінції Гуандун, має пропускну спроможність 1,2 терабіта (1200 Гбіт або 150 ГБ) на секунду. Це досягнення — результат співпраці Університету Цінхуа з компаніями China Mobile, Huawei Technologies і Cernet Corporation. Раніше Китай успішно випробував у космосі технологію оптичного супутникового зв’язку для майбутніх мереж 6G.
Введення в експлуатацію нової магістральної лінії спростовує прогнози експертів про те, що надвисокошвидкісні мережі зі швидкістю 1 терабіт на секунду з’являться не раніше 2025 року. Нова лінія стала частиною китайської інфраструктури майбутніх інтернет-технологій (Future Internet Technology Infrastructure, FITI), проєкту, що розробляється вже 10 років і є останньою версією національної китайської освітньої та дослідницької мережі Cernet. Проєкт стартував у 2013 році за підтримки уряду Китаю під егідою Міністерства освіти. Завершення проєкту заплановано на кінець цього року.
За матеріалами:
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