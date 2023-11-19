Україна увійшла до ТОП-3 країн із найдешевшим інтернетом: рейтинг — Finance.ua
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Україна увійшла до ТОП-3 країн із найдешевшим інтернетом: рейтинг

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Україна увійшла до ТОП-3 країн із найдешевшим інтернетом: рейтинг
Україна увійшла до ТОП-3 країн із найдешевшим інтернетом: рейтинг
Аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету.

100 Мбіт/с — найпопулярніша швидкість в світі

За останніми даними Speedtest.net, середня швидкість інтернету в світі становить 85 Мбіт/с. При цьому для перегляду відео в якості 4K UHD на найпопулярніших стрімінгових сервісах достатньо підключення зі швидкістю від 15 Мбіт/с до 50 Мбіт/с.
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Згідно з зібраними Picodi Україна даними, найпопулярнішим серед доступних інтернет-підключень є 100 Мбіт/с. Серед 85 провайдерів аж 74 мають таку швидкість в своєму ціннику. Цікаво, що в таких країнах як Іспанія, Китай, Сінгапур і Франція такий «повільний» інтернет вже не пропонують.
Україна увійшла до ТОП-3 країн із найдешевшим інтернетом: рейтинг
За комфортні 100 Мбіт/с найбільше платять мешканці Норвегії (в середньому 79,4 $ на місяць), Ісландії (62,1 $/міс.) та Австралії (61,8 $/міс.). Найнижчу ціну за швидкість у 100 Мбіт/с відзначено в Росії (5,6 $/міс.), Україні (6,1 $/міс.) і Румунії (6,4 $/міс.).
Україна посіла друге місце в рейтингу за дешевизною — за 100 Мбіт/с ми платимо близько 223 ₴ на місяць. Серед українських інтернет-провайдерів ця швидкість є найпопулярнішою, як і в середньому в світі.

Довідка Finance.ua:

  • згідно з іншим рейтингом від компанії Cable.co.uk, Україна опинилась на 16 позиції серед держав з найдоступнішим мобільним інтернетом за 1 ГБ;
  • нещодавно Китай запустив найшвидший у світі інтернет — 1,2 Тбіт/с. Магістральну оптоволоконну лінію Пекін-Ухань-Гуанчжоу завдовжки понад 3000 км і швидкістю передавання 1,2 терабіта за секунду запуcтили в липні й офіційно здали в експлуатацію 13 листопада після багатоетапних експлуатаційних випробувань.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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