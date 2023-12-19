SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink — Finance.ua

SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink
Американська компанія SpaceX у вівторок, 19 грудня, запустила на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink.
Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.
Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 інтернет-супутниками Starlink на борту був здійснений о 6.01 за київським часом з космодрому у штаті Флорида.
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Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після запуску. Він приземлився на безпілотне судно A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
За планом супутники мали розгорнутися на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65,5 хвилини після старту.
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Спочатку запуск цієї партії супутників Starlink був запланований на 11 грудня, але SpaceX переніс його через несприятливі погодні умови.
Starlink — це інтернет-мегасузір'я SpaceX, яке цей час складається з понад 5000 активних космічних супутників.
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