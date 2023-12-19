SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX вивела на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink

Технології&Авто
24
Американська компанія SpaceX у вівторок, 19 грудня, запустила на орбіту ще 23 інтернет-супутники Starlink.
Про це повідомляє Space.com, передає Укрінформ.
Запуск ракети-носія Falcon 9 із 23 інтернет-супутниками Starlink на борту був здійснений о 6.01 за київським часом з космодрому у штаті Флорида.
Читайте також
Перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через 8,5 хвилини після запуску. Він приземлився на безпілотне судно A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані.
За планом супутники мали розгорнутися на низькій навколоземній орбіті приблизно через 65,5 хвилини після старту.
Читайте також
Спочатку запуск цієї партії супутників Starlink був запланований на 11 грудня, але SpaceX переніс його через несприятливі погодні умови.
Starlink — це інтернет-мегасузір'я SpaceX, яке цей час складається з понад 5000 активних космічних супутників.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.