SpaceX представили оновлений Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX представили оновлений Starlink

Технології&Авто
223
SpaceX представили оновлений Starlink
SpaceX представили оновлений Starlink
SpaceX представили новий стандартний термінал Starlink, який став простішим та тоншим та більше немає мотора для налаштування, натомість у нього буде підставка, й для того, щоб зорієнтувати пристрій, користувачам просто треба буде його переміщати.
Як повідомляють The Verge, новий термінал доступний лише для обмеженої кількості користувачів в США які отримають спеціальне запрошення.
SpaceX також підвищила рейтинг стійкості до погодних умов з IP54 до IP67, отже пристрій буде захищеним від пилу та може бути занурений у воду на один метр до 30 хвилин. Крім того, він зможе працювати при вітрі швидкістю близько 95 км/год.
Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що супутниковий інтернет Starlink досяг беззбитковості.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.