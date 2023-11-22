SpaceX представили оновлений Starlink — Finance.ua

SpaceX представили оновлений Starlink
SpaceX представили новий стандартний термінал Starlink, який став простішим та тоншим та більше немає мотора для налаштування, натомість у нього буде підставка, й для того, щоб зорієнтувати пристрій, користувачам просто треба буде його переміщати.
Як повідомляють The Verge, новий термінал доступний лише для обмеженої кількості користувачів в США які отримають спеціальне запрошення.
SpaceX також підвищила рейтинг стійкості до погодних умов з IP54 до IP67, отже пристрій буде захищеним від пилу та може бути занурений у воду на один метр до 30 хвилин. Крім того, він зможе працювати при вітрі швидкістю близько 95 км/год.
Нагадаємо, Ілон Маск оголосив, що супутниковий інтернет Starlink досяг беззбитковості.
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