Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів — Finance.ua

Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів Вчора 00:08 — Фондовий ринок

Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів, edition.cnn.com

Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розпочала дискусії про продаж інсайдерських акцій за цінами, які свідчать, що SpaceX коштує $175 мільярдів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами людей, обізнаних щодо ситуації, SpaceX оцінює одну свою акцію у $95.

Збільшення вартості зробить SpaceX однією із 75 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією на рівні, наприклад, із Nike Inc. ($177 мільярдів). Улітку компанія SpaceX отримала на тендері ціну в $150 мільярдів.

Космічна компанія Ілона Маска домінує на ринку послуг комерційного запуску в космос зі своїми ракетами Falcon. Також вона відправляє корисні вантажі на орбіту для приватних клієнтів і для NASA та інших державних установ.

До того ж SpaceX пропонує послугу супутникового інтернету Starlink, що базується на численній групі супутників на низькій навколоземній орбіті.

Не так давно Ілон Маск був таким собі Тоні Старком — геній, мільярдер, філантроп. Він кілька разів ставав найбагатшою людиною планети, два роки тому — 29 жовтня 2021 року — його статки перевищили 300 млрд дол., що стало абсолютним світовим рекордом. Finance.ua з’ясовував, як та на чому заробляє мільярдер сьогодні.

theБабель За матеріалами:

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