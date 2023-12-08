Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів — Finance.ua
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Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів

Фондовий ринок
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Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів
Компанію Ілона Маска SpaceX оцінили в $175 мільярдів, edition.cnn.com
Компанія американського мільярдера Ілона Маска SpaceX розпочала дискусії про продаж інсайдерських акцій за цінами, які свідчать, що SpaceX коштує $175 мільярдів.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами людей, обізнаних щодо ситуації, SpaceX оцінює одну свою акцію у $95.
Збільшення вартості зробить SpaceX однією із 75 найбільших компаній світу за ринковою капіталізацією на рівні, наприклад, із Nike Inc. ($177 мільярдів). Улітку компанія SpaceX отримала на тендері ціну в $150 мільярдів.

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Космічна компанія Ілона Маска домінує на ринку послуг комерційного запуску в космос зі своїми ракетами Falcon. Також вона відправляє корисні вантажі на орбіту для приватних клієнтів і для NASA та інших державних установ.
До того ж SpaceX пропонує послугу супутникового інтернету Starlink, що базується на численній групі супутників на низькій навколоземній орбіті.
Не так давно Ілон Маск був таким собі Тоні Старком — геній, мільярдер, філантроп. Він кілька разів ставав найбагатшою людиною планети, два роки тому — 29 жовтня 2021 року — його статки перевищили 300 млрд дол., що стало абсолютним світовим рекордом. Finance.ua з’ясовував, як та на чому заробляє мільярдер сьогодні.

Ілон Маск та його бізнеси

За матеріалами:
theБабель
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