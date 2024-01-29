Українці стали частіше користуватися інтернетом: 80% заходять в мережу щодня — опитування — Finance.ua
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Українці стали частіше користуватися інтернетом: 80% заходять в мережу щодня — опитування

Світ
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Частка українців, які користуються інтернетом щодня, за рік зросла з 72% до 80%.
Джерело: опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), результати якого публікує Інтерфакс-Україна.
Деталі: Дослідження суспільної думки показало, що, починаючи з 2021 року, цей показник збільшився більш ніж на 10%.
Ще 11% українців у 2023 році користувалися інтернетом нерегулярно: 2−3 години на тиждень і рідше. Не користувалися інтернетом взагалі 9% респондентів. За два роки (2021−2023 роки) частка останніх зменшилася на 5%.
Всеукраїнське опитування провели у вересні-жовтні 2023 року серед жителів України віком 18 років і старше, які проживали на територіях, які контролював уряд України станом на 23 лютого 2022 року.
Дослідження проведене на замовлення Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за підтримки Швеції та в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України. Партнери щорічно аналізують рівень користування електронними послугами та інтернетом серед громадян.
Опитування провели методом телефонних інтерв'ю з використанням комп’ютера (CATI). Усього провели 2014 інтерв'ю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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