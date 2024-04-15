Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена ​​новая стратегия — Finance.ua
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Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена ​​новая стратегия

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Если Украина не изменит свою политику в отношении украинцев за рубежом — их ассимиляция пройдет быстро.
Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени.
«После войны стало очевидно, что если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом — ассимиляция пройдет чрезвычайно быстро. Я не отношусь к тем, кто верит, что большинство уехавших украинцев — вернутся. Я отношусь к тем, кто считает, что с ними необходимо работать, чтобы они оставались украинцами», — пояснил министр.
По словам Кулебы, сегодня относительно украинцев за рубежом важна новая комплексная политика. Согласно задаче от президента Владимира Зеленского, были подготовлены соответствующие наработки стратегии, которые позже будут презентованы и обсуждены с другими органами власти. В частности, ее потом презентуют также и лично президенту.
Напомним, временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев. Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.
Между тем, в Чехии готовят условия для украинцев, которые захотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.
По материалам:
РБК-Україна
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