Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена ​​новая стратегия — Finance.ua

Кулеба о беженцах: необходима новая политика, подготовлена ​​новая стратегия Сегодня 08:33

Если Украина не изменит свою политику в отношении украинцев за рубежом — их ассимиляция пройдет быстро.

Об этом сообщает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на форуме дипломатии военного времени.

«После войны стало очевидно, что если мы не изменим свою политику в отношении украинцев за рубежом — ассимиляция пройдет чрезвычайно быстро. Я не отношусь к тем, кто верит, что большинство уехавших украинцев — вернутся. Я отношусь к тем, кто считает, что с ними необходимо работать, чтобы они оставались украинцами», — пояснил министр.

По словам Кулебы, сегодня относительно украинцев за рубежом важна новая комплексная политика. Согласно задаче от президента Владимира Зеленского, были подготовлены соответствующие наработки стратегии, которые позже будут презентованы и обсуждены с другими органами власти. В частности, ее потом презентуют также и лично президенту.

Напомним, временную защиту для украинских беженцев в Польше готовятся продлить до 4 марта 2025 года. Однако правительство планирует изменить правила пребывания украинцев. Также мы рассказывали, сколько времени украинцы могут легально находиться в Польше.

Между тем, в Чехии готовят условия для украинцев, которые захотят остаться в стране. Одним из критериев будет экономическая самодостаточность.

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