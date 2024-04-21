Беженцы из Украины: какие страны принимают украинских мигрантов в 2024 году — Finance.ua

Беженцы из Украины: какие страны принимают украинских мигрантов в 2024 году Сегодня 14:03 — Мир

Фото: Euractiv

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на большое количество мигрантов, страны ЕС продлили срок временной защиты для украинцев до 2025 года.

Об этом сообщает Факты ICTV.

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В этом году ряд стран изменили правила помощи для беженцев. Однако некоторые страны до сих пор принимают украинцев.

Какие страны предоставляют временную защиту украинцам

Германия

В ФРГ временную защиту предоставили многим гражданам Украины, бегущим от войны. Однако страна продолжает принимать украинцев.

Въехать в Германию можно без визы, однако, чтобы остаться в стране в течение 90 дней, придется оформлять временную защиту.

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Отмечается, что правительство страны продлило статус временной защиты до марта 2025 года.

Какую помощь оказывает Германия украинцам:

бесплатное жилье;

финансовая помощь — регулярные выплаты по безработице составляют €502 в месяц;

бесплатные медицинские услуги;

право на трудоустройство — самостоятельно или через центры занятости;

образование и бесплатные курсы немецкого языка для взрослых.

Франция

Временную защиту во Франции можно получить на 6 месяцев. В дальнейшем разрешение на временное проживание можно продлить до трех лет.

Беженцы могут получать пособие, размер которого зависит от состава семьи.

Пособие на день составляет:

на одного человека €6,80;

на двоих человек €10,20;

на троих человек €13,60.

Если беженцы не проживают в бесплатном государственном жилье, можно получить дополнительную помощь.

Швеция

Швеция предоставляет временное убежище украинцам, бесплатное государственное или арендованное жилье.

В этом году страна планирует увеличить выплаты для беженцев до 818 евро в месяц, что эквивалентно 33 тыс. гривен.

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Бесплатных курсов шведского языка пока нет, но в этом году возможно их введение.

Швейцария

Здесь украинцы могут получать бесплатную первичную медицинскую помощь — консультацию врачей, диагностику и бесплатное лекарство по рецепту.

Условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от региона Швейцарии.

Латвия

Программа временной защиты будет действовать до 4 марта 2025 г.

Страна оказывает единовременную финансовую помощь в кризисной ситуации, составляющую €343 на взрослого и €240 на ребенка.

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Также беженцам выплачивается дополнительная ежемесячная помощь в размере €137 на первого человека и €96 на других членов семьи.

В 2024 году украинцы могут рассчитывать и на другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с собственными потребностями.

Румыния

Румыния также будет предоставлять временное убежище украинцам до 2025 года.

Поддержка от государства действовала до конца 2023 года, но в 2024 году каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Однако переселенцы могут обратиться за ней в благотворительные организации.

Чехия

Страна до сих пор принимает граждан Украины, однако в этом году в Чехии изменились условия проживания.

Теперь беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 150 дней временной защиты.

Также мигрантам предоставляется денежная помощь, которая соответствует прожиточному минимуму страны — 4 860 крон, это 8 012 гривен на взрослого и 3 490 крон на ребенка.

Молдова

Молдова уже приняла около 113 тысяч украинцев и продолжает это делать.

Беженцы могут получить 2200 лей, это 4600 грн, на каждого члена семьи.

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Помощь выплачивается благотворительными организациями, а не государством.

Канада

Канада предлагает украинцам специальные иммиграционные программы, включающие быстрое получение разрешений на работу и студенческие визы.

Также беженцам предоставляется единовременная денежная выплата в размере 3 000 канадских долларов.

Какие еще страны принимают беженцев из Украины — это Болгария, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты.

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