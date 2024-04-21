Беженцы из Украины: какие страны принимают украинских мигрантов в 2024 году — Finance.ua

Беженцы из Украины: какие страны принимают украинских мигрантов в 2024 году
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, в начале 2024 года в мире насчитывалось более 6,3 миллиона беженцев из Украины. Несмотря на большое количество мигрантов, страны ЕС продлили срок временной защиты для украинцев до 2025 года.
Об этом сообщает Факты ICTV.
В этом году ряд стран изменили правила помощи для беженцев. Однако некоторые страны до сих пор принимают украинцев.
Какие страны предоставляют временную защиту украинцам
Германия
В ФРГ временную защиту предоставили многим гражданам Украины, бегущим от войны. Однако страна продолжает принимать украинцев.
Въехать в Германию можно без визы, однако, чтобы остаться в стране в течение 90 дней, придется оформлять временную защиту.
Отмечается, что правительство страны продлило статус временной защиты до марта 2025 года.
Какую помощь оказывает Германия украинцам:
- бесплатное жилье;
- финансовая помощь — регулярные выплаты по безработице составляют €502 в месяц;
- бесплатные медицинские услуги;
- право на трудоустройство — самостоятельно или через центры занятости;
- образование и бесплатные курсы немецкого языка для взрослых.
Франция
Временную защиту во Франции можно получить на 6 месяцев. В дальнейшем разрешение на временное проживание можно продлить до трех лет.
Беженцы могут получать пособие, размер которого зависит от состава семьи.
Пособие на день составляет:
- на одного человека €6,80;
- на двоих человек €10,20;
- на троих человек €13,60.
Если беженцы не проживают в бесплатном государственном жилье, можно получить дополнительную помощь.
Швеция
Швеция предоставляет временное убежище украинцам, бесплатное государственное или арендованное жилье.
В этом году страна планирует увеличить выплаты для беженцев до 818 евро в месяц, что эквивалентно 33 тыс. гривен.
Бесплатных курсов шведского языка пока нет, но в этом году возможно их введение.
Швейцария
Здесь украинцы могут получать бесплатную первичную медицинскую помощь — консультацию врачей, диагностику и бесплатное лекарство по рецепту.
Условия предоставления помощи могут различаться в зависимости от региона Швейцарии.
Латвия
Программа временной защиты будет действовать до 4 марта 2025 г.
Страна оказывает единовременную финансовую помощь в кризисной ситуации, составляющую €343 на взрослого и €240 на ребенка.
Читайте также
Также беженцам выплачивается дополнительная ежемесячная помощь в размере €137 на первого человека и €96 на других членов семьи.
В 2024 году украинцы могут рассчитывать и на другую материальную поддержку или социальные услуги в соответствии с собственными потребностями.
Румыния
Румыния также будет предоставлять временное убежище украинцам до 2025 года.
Поддержка от государства действовала до конца 2023 года, но в 2024 году каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Однако переселенцы могут обратиться за ней в благотворительные организации.
Чехия
Страна до сих пор принимает граждан Украины, однако в этом году в Чехии изменились условия проживания.
Теперь беженцы имеют право на бесплатное жилье только в течение первых 150 дней временной защиты.
Также мигрантам предоставляется денежная помощь, которая соответствует прожиточному минимуму страны — 4 860 крон, это 8 012 гривен на взрослого и 3 490 крон на ребенка.
Молдова
Молдова уже приняла около 113 тысяч украинцев и продолжает это делать.
Беженцы могут получить 2200 лей, это 4600 грн, на каждого члена семьи.
Помощь выплачивается благотворительными организациями, а не государством.
Канада
Канада предлагает украинцам специальные иммиграционные программы, включающие быстрое получение разрешений на работу и студенческие визы.
Также беженцам предоставляется единовременная денежная выплата в размере 3 000 канадских долларов.
Какие еще страны принимают беженцев из Украины — это Болгария, Португалия, Дания, Нидерланды, Эстония, Норвегия, Великобритания, Соединенные Штаты.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью