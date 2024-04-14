В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев — Finance.ua

В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom изменит условия использования бесплатного пакета услуг, предназначенного для украинских беженцев.
Об этом говорится в сообщении на странице компании.
Пакет услуг останется бесплатным для мигрантов, но внесут некоторые нововведения.
В частности, он будет действовать в течение месяца и будет включать следующие услуги:
- безлимитный интернет (с ограничением скорости после 10 ГБ трафика);
- 900 SMS;
- безлимитные звонки по Швейцарии и Украине в течение 900 минут;
- 90 минут для звонков за пределы Швейцарии.
Также пользователи смогут подключать дополнительные услуги, такие как роуминг через личный кабинет, если планирует путешествовать за границу.
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Изменения коснутся тех, кто получил номер телефона до 1 декабря 2022 года, а новые клиенты будут автоматически подключены к этому тарифному плану, поэтому для них условия остаются неизменными.
Переход пользователей на новый тариф будет проводиться поэтапно группами. Все получат соответствующее SMS.
Напомним, Украина занимает 52-е место в рейтинге доступности мобильной связи. Украинцы платят за мобильную связь 1,42% от средней зарплаты.
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