В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев — Finance.ua
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В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев

Мир
40
В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев
В Швейцарии изменят условия использования бесплатного пакета телеком-услуг для украинских беженцев
Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom изменит условия использования бесплатного пакета услуг, предназначенного для украинских беженцев.
Об этом говорится в сообщении на странице компании.
Пакет услуг останется бесплатным для мигрантов, но внесут некоторые нововведения.
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В частности, он будет действовать в течение месяца и будет включать следующие услуги:
  • безлимитный интернет (с ограничением скорости после 10 ГБ трафика);
  • 900 SMS;
  • безлимитные звонки по Швейцарии и Украине в течение 900 минут;
  • 90 минут для звонков за пределы Швейцарии.
Также пользователи смогут подключать дополнительные услуги, такие как роуминг через личный кабинет, если планирует путешествовать за границу.
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Изменения коснутся тех, кто получил номер телефона до 1 декабря 2022 года, а новые клиенты будут автоматически подключены к этому тарифному плану, поэтому для них условия остаются неизменными.
Переход пользователей на новый тариф будет проводиться поэтапно группами. Все получат соответствующее SMS.
Напомним, Украина занимает 52-е место в рейтинге доступности мобильной связи. Украинцы платят за мобильную связь 1,42% от средней зарплаты.
По материалам:
Главком
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