Доходы провайдеров фиксированного интернета за 2023 год выросли на треть — Finance.ua
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Доходы провайдеров фиксированного интернета за 2023 год выросли на треть

Фондовый рынок
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Доходы провайдеров фиксированного интернета за 2023 год выросли на треть
Доходы провайдеров фиксированного интернета за 2023 год выросли на треть
В 2023 году доходы провайдеров от предоставления услуг доступа в фиксированную сеть Интернет в Украине достигли 21,2 млрд грн, что на 33% больше, чем в 2022 году.
Об этом сообщила Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК), передает Forbes.
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Общие доходы от предоставления услуг связи в 2023 году достигли 130,5 млрд грн, из них доходы от предоставления электронных коммуникационных услуг — 97,3 млрд грн, что почти на 17% больше по сравнению с 2022 годом.
Доходы от предоставления почтовых и курьерских услуг — 33,2 млрд грн.
Количество активных идентификационных карт сети мобильной связи по состоянию на 31 декабря 2023 г. составило 50,3 млн ед., что на 1 млн ед. больше, чем по состоянию на конец 2022 года, но на 5,6 млн ед. меньше, чем по состоянию на конец 2021 года.
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Общее количество активных идентификационных карт сети мобильной связи, с которых был осуществлен доступ к сети Интернет, по состоянию на 31 декабря 2023 достигло 36,9 млн ед., что на 4,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Капитальные инвестиции в сферу электронных коммуникаций в 2023 году составили 19 млрд грн, или на 50% больше по сравнению с 2022 годом.
Несмотря на войну, поставщики услуг адаптировались к вызовам и продолжают совершенствовать и предоставлять доступ к электронным коммуникационным услугам и сервисам. К концу 2023 года количество провайдеров, внесенных в Реестр поставщиков электронных коммуникационных сетей и услуг, достигло 4113, что на 2077 год больше, чем в 2022 году.
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Как отметила НКЭК, фактическое количество хозсубъектов достигло довоенного уровня, что демонстрирует положительную динамику устойчивого развития сектора и свидетельствует о росте конкуренции на практически всех рынках услуг и на территории всех регионов.
По материалам:
Forbes.ua
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