Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах — Finance.ua

Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах Сегодня 03:11 — Технологии&Авто

Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах

Компания SpaceX опубликовала в соцсети X сообщение, отправленное с телефона, напрямую подключенного к спутнику Starlink.

«Это сообщение отправлено через спутник SpaceX Direct to Cell», — пишет SpaceX.

Для этого использовали стандартный смартфон, только подключен он был не к сети наземного мобильного оператора.

Читайте также Starlink снизил стоимость спутникового интернета на 77%

Фундамент для этого достижения был заложен в конце 2023 года, когда SpaceX получила лицензию на тестирование связи Starlink со смартфонами. В январе 2024 года компания вывела на орбиту спутники Starlink, среди которых были аппараты с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).

Она позволяет телефонам выходить в интернет, получать текстовые сообщения и голосовые вызовы в любом месте даже там, где не ловит связь. Никакое дополнительное оборудование при этом ему не нужно.

Читайте также Конкурент Starlink представил более дешевый и быстрый спутниковый интернет

Однако прежде чем SpaceX сможет сделать услугу доступной для всех пользователей, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США. На первом этапе это будет только обмен SMS, а в следующем году будет добавлена ​​поддержка голосового спутникового общения.

InfoResist По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.