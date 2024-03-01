Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах — Finance.ua

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Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах

Технологии&Авто
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Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах
Интернет Starlink теперь может работать на обычных смартфонах
Компания SpaceX опубликовала в соцсети X сообщение, отправленное с телефона, напрямую подключенного к спутнику Starlink.
«Это сообщение отправлено через спутник SpaceX Direct to Cell», — пишет SpaceX.
Для этого использовали стандартный смартфон, только подключен он был не к сети наземного мобильного оператора.
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Фундамент для этого достижения был заложен в конце 2023 года, когда SpaceX получила лицензию на тестирование связи Starlink со смартфонами. В январе 2024 года компания вывела на орбиту спутники Starlink, среди которых были аппараты с поддержкой технологии Direct to Cell (DTC).
Она позволяет телефонам выходить в интернет, получать текстовые сообщения и голосовые вызовы в любом месте даже там, где не ловит связь. Никакое дополнительное оборудование при этом ему не нужно.
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Однако прежде чем SpaceX сможет сделать услугу доступной для всех пользователей, компания сначала должна получить разрешение от Федеральной комиссии связи США. На первом этапе это будет только обмен SMS, а в следующем году будет добавлена ​​поддержка голосового спутникового общения.
По материалам:
InfoResist
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