Starlink снизил стоимость спутникового интернета на 77% — Finance.ua

Starlink снизил стоимость спутникового интернета на 77% Сегодня 20:12

По данным аналитиков из группы компаний Euroconsult, стоимость услуг спутникового интернета за пять лет снизилась на 77 процентов. Это произошло после того, как американская компания SpaceX, основанная Илоном Маском в 2002 году, наполнила рынок аппаратами своей сети Starlink.

Euroconsult изучила данные о фиксированной и мобильной связи на коммерческих и государственных рынках, в том числе для транзитных сетей и военных. В 2023 году спутниковые операторы получали средний пользовательский доход (ARPU) в размере $260 в месяц за каждый мегабит в секунду. Тем временем стоимость спутниковой емкости для видеоуслуг снизилась на 16% за пятилетний период, достигнув ARPU в $2760 в месяц за каждый мегагерц полосы пропускания.

По подсчетам Euroconsult, средняя стоимость предоставления мощности HTS в Северной Америке упала примерно с $40 в месяц за мегабит в секунду в 2019 г. до $12 в 2023-м.

SpaceX имеет созвездие более чем из 5400 спутников Starlink, которые размещаются на низкой околоземной орбите и предоставляют высокоскоростной широкополосный доступ в интернет. Недавно компания сообщила, что Starlink пользуется по меньшей мере 2,3 миллиона клиентов в 70 странах, 59% из которых находятся в Соединенных Штатах Америки.

Portaltele По материалам:

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