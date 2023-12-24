Конкурент Starlink представил более дешевый и быстрый спутниковый интернет — Finance.ua

Конкурент Starlink представил более дешевый и быстрый спутниковый интернет Сегодня 02:27 — Технологии&Авто

Конкурент Starlink представил более дешевый и быстрый спутниковый интернет

Пытаясь конкурировать с компанией Starlink компании SpaceX, оператор спутникового интернета HughesNet ввел тарифный план со скоростью 100 Мбит/с для своих клиентов. Это произошло после успешного запуска спутника связи Jupiter 3 на высокую геостационарную орбиту в июле с помощью ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Недавно введенные тарифные планы Elite и Fusion предлагают клиентам скорость входящего соединения до 100 Мбит/с с ежемесячной абонентской платой 90 и 110 долларов США соответственно.

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Хотя, на первый взгляд, новые тарифы HughesNet представляют угрозу Starlink, однако они имеют некоторые существенные недостатки, что делает их не подходящими для большого количества пользователей:

во-первых, скорость исходящего соединения ограничена 5 Мбит/с;

во-вторых, оба тарифа предусматривают ежемесячный предел высокоскоростной передачи данных в 200 ГБ, после чего абоненты могут продолжать пользоваться интернетом на пониженных скоростях.

HughesNet стремится повысить свою конкурентоспособность на рынке спутникового интернета, где доминирует Starlink SpaceX с глобальной абонентской базой в 2,2 миллиона абонентов.

Несмотря на то, что рекламируемая скорость загрузки Starlink превышает 220 Мбит/с, практичная скорость для многих пользователей в США колеблется на уровне 70 Мбит/с. Стоимость услуги Starlink для домашних пользователей составляет до 120 долларов в месяц в зависимости от местоположения абонента.

Спутник Jupiter 3 весом 9,2 тонн значительно увеличивает пропускную способность широкополосной связи HughesNet, обеспечивая более 500 Гбит/с. Это повышает общую пропускную способность сервиса HughesNet до более чем 1 Тбит/с.

Спутник был запущен на высокую геостационарную орбиту в июле, но до сих пор компания проводила нужные тесты и проверки перед вводом его в эксплуатацию и вот теперь он наконец-то работает.

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Для доступа к спутниковому интернету HughesNet клиенты могут арендовать или приобрести спутниковые антенны, стоимость которых зависит от выбранного тарифного плана.

Внедрение более высоких скоростей передачи данных позиционирует HughesNet как более экономически выгодную альтернативу для потребителей, ищущих конкурентоспособные варианты спутникового интернета.

Телеканал 24 По материалам:

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