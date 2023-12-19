SpaceX вывела на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink — Finance.ua

SpaceX вывела на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink Сегодня 22:30 — Технологии&Авто

Американская компания SpaceX во вторник, 19 декабря, запустила на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink.

Об этом сообщает Space.com , передает Укринформ.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 интернет-спутниками Starlink на борту был произведен в 6:01 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида.

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Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после запуска. Она приземлилась на беспилотном судне A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.

По плану спутники должны были развернуться на низкой околоземной орбите примерно через 65,5 минут после старта.

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Изначально запуск этой партии спутников Starlink был запланирован на 11 декабря, но SpaceX перенес его из-за неблагоприятных погодных условий.

Starlink — это интернет-мегасозвездие SpaceX, которое в настоящее время состоит из более 5000 активных космических спутников.

Укрінформ По материалам:

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