SpaceX вывела на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink — Finance.ua
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SpaceX вывела на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink

Технологии&Авто
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Американская компания SpaceX во вторник, 19 декабря, запустила на орбиту еще 23 интернет-спутника Starlink.
Об этом сообщает Space.com, передает Укринформ.
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 23 интернет-спутниками Starlink на борту был произведен в 6:01 по киевскому времени с космодрома в штате Флорида.
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Первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через 8,5 минут после запуска. Она приземлилась на беспилотном судне A Shortfall of Gravitas в Атлантическом океане.
По плану спутники должны были развернуться на низкой околоземной орбите примерно через 65,5 минут после старта.
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Изначально запуск этой партии спутников Starlink был запланирован на 11 декабря, но SpaceX перенес его из-за неблагоприятных погодных условий.
Starlink — это интернет-мегасозвездие SpaceX, которое в настоящее время состоит из более 5000 активных космических спутников.
По материалам:
Укрінформ
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