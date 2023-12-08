Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов — Finance.ua
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Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов

Фондовый рынок
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Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов
Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов, edition.cnn.com
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX начала дискуссии о продаже инсайдерских акций по ценам, свидетельствующим, что SpaceX стоит $175 миллиардов.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам людей, осведомленных о ситуации, SpaceX оценивает одну свою акцию в $95.
Увеличение стоимости сделает SpaceX одной из 75 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации на уровне, например, Nike Inc. ($177 миллиардов). Летом компания SpaceX получила на тендере цену в 150 миллиардов долларов.

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Космическая компания Илона Маска доминирует на рынке услуг коммерческого запуска в космос со своими ракетами Falcon. Также она отправляет полезные грузы на орбиту для частных клиентов и NASA и других государственных учреждений.
К тому же, SpaceX предлагает услугу спутникового интернета Starlink, базирующуюся на многочисленной группе спутников на низкой околоземной орбите.
Не так давно Илон Маск был неким Тони Старком — гений, миллиардер, филантроп. Он несколько раз становился самым богатым человеком планеты, два года назад — 29 октября 2021 года — его состояние превысило 300 млрд долл., что стало абсолютным мировым рекордом. Finance.ua выяснял, как и на чем зарабатывает миллиардер сегодня.

Илон Маск и его бизнесы

По материалам:
theБабель
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