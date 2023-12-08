Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов — Finance.ua

Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов 08.12.2023, 00:08 — Фондовый рынок

Компанию Илона Маска SpaceX оценили в $175 миллиардов, edition.cnn.com

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX начала дискуссии о продаже инсайдерских акций по ценам, свидетельствующим, что SpaceX стоит $175 миллиардов.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам людей, осведомленных о ситуации, SpaceX оценивает одну свою акцию в $95.

Увеличение стоимости сделает SpaceX одной из 75 крупнейших компаний мира по рыночной капитализации на уровне, например, Nike Inc. ($177 миллиардов). Летом компания SpaceX получила на тендере цену в 150 миллиардов долларов.

Космическая компания Илона Маска доминирует на рынке услуг коммерческого запуска в космос со своими ракетами Falcon. Также она отправляет полезные грузы на орбиту для частных клиентов и NASA и других государственных учреждений.

К тому же, SpaceX предлагает услугу спутникового интернета Starlink, базирующуюся на многочисленной группе спутников на низкой околоземной орбите.

Не так давно Илон Маск был неким Тони Старком — гений, миллиардер, филантроп. Он несколько раз становился самым богатым человеком планеты, два года назад — 29 октября 2021 года — его состояние превысило 300 млрд долл., что стало абсолютным мировым рекордом. Finance.ua выяснял, как и на чем зарабатывает миллиардер сегодня.

theБабель По материалам:

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