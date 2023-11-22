SpaceX представили обновленный Starlink — Finance.ua

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SpaceX представили обновленный Starlink

Технологии&Авто
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SpaceX представили обновленный Starlink
SpaceX представили обновленный Starlink
SpaceX представили новый стандартный терминал Starlink, который стал проще и тоньше и больше нет мотора для настройки, у него будет подставка и для того, чтобы сориентировать устройство, пользователям просто нужно будет его перемещать.
Как сообщают The Verge, новый терминал доступен только для ограниченного количества пользователей в США, которые получат специальное приглашение.
SpaceX также повысила рейтинг устойчивости к погодным условиям с IP54 к IP67, так что устройство будет защищено от пыли и может быть погружено в воду на один метр до 30 минут. Кроме того, оно сможет работать при ветре скоростью около 95 км/ч.
Напомним, Илон Маск объявил, что спутниковый интернет Starlink достиг безубыточности.
По материалам:
mezha.media
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