Украина вошла в ТОП-3 стран с самым дешевым интернетом: рейтинг — Finance.ua

Украина вошла в ТОП-3 стран с самым дешевым интернетом: рейтинг Сегодня 08:04 — Личные финансы

Украина вошла в ТОП-3 стран с самым дешевым интернетом: рейтинг

Аналитики Picodi Украина проверили ценники 364 интернет-провайдеров в 85 странах мира и составили рейтинг стран с самым дешевым и самым дорогим доступом в интернет.

100 Мбит/с — самая популярная скорость в мире

По последним данным Speedtest.net, средняя скорость интернета в мире составляет 85 Мбит/с. При этом для просмотра видео в качестве 4K UHD на самых популярных стриминговых сервисах достаточно подключения со скоростью от 15 Мбит/с до 50 Мбит/с.

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Согласно собранным Picodi Украина данным, самым популярным среди доступных интернет-подключений является 100 Мбит/с. Среди 85 провайдеров 74 имеют такую ​​скорость в своем ценнике. Интересно, что в таких странах как Испания, Китай, Сингапур и Франция такой медленный интернет уже не предлагают.

За комфортные 100 Мбит/с больше всего платят жители Норвегии (в среднем 79,4 $ в месяц), Исландии (62,1 $/мес.) и Австралии (61,8 $/мес.). Самая низкая цена за скорость в 100 Мбит/с отмечена в россии (5,6 $/мес.), Украине (6,1 $/мес.) и Румынии (6,4 $/мес.).

Украина заняла второе место в рейтинге по дешевизне — за 100 Мбит/с мы платим около 223 ₴ в месяц. Среди украинских интернет-провайдеров эта скорость самая популярная, как и в среднем в мире.

Справка Finance.ua:

согласно другому рейтингу компании Cable.co.uk, Украина оказалась на 16 позиции среди государств с самым доступным мобильным интернетом за 1 ГБ;



Недавно Китай запустил самый быстрый в мире интернет — 1,2 Тбит/с. Магистральную оптоволоконную линию Пекин-Ухань-Гуанчжоу протяженностью более 3000 км и скоростью передачи 1,2 терабита в секунду запустили в июле и официально сдали в эксплуатацию 13 ноября после многоэтапных эксплуатационных испытаний.

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