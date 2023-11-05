Когда в Украине будет технология сети 5G: ответ эксперта — Finance.ua

Когда в Украине будет технология сети 5G: ответ эксперта Сегодня 22:48 — Технологии&Авто

Когда в Украине будет технология сети 5G: ответ эксперта

Украинские операторы могут быстро запустить технологии сети 5G, но это зависит от многих обстоятельств, в частности этот процесс затягивает стоимость соответствующей лицензии.

Об этом сообщил эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич в интервью УНИАН.

«Украинские операторы могли бы реализовать 5G прямо сейчас, если бы от них не требовали за это сумасшедших денег. Сейчас значительная часть развернутого оборудования уже включает в себя возможности пятого поколения. Но в Украине требуется отдельная лицензия. Регулирование этих технологий в Украине неадекватное» , — считает он.

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По его словам, в отличие от многих стран, решивших выдавать лицензии на технологии пятого поколения за символические деньги или вообще бесплатно, в Украине звучат идеи, что это должно стоить «миллиарды или десятки миллиардов гривен».

«У операторов нет, по большому счету, выбора. Они должны идти за прогрессом. Но нынешние технологии 4G украинских операторов удовлетворяют, думаю, на 99 процентов. У них нет мотивации сейчас инвестировать еще и в пятое поколение, поскольку придется разворачивать еще одну сеть рядом с существующими», — сказал эксперт.

УНІАН По материалам:

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