В Украине работают над запуском 5G — Finance.ua

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В Украине работают над запуском 5G

Технологии&Авто
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В Украине работают над запуском 5G
В Украине работают над запуском 5G
Минцифры подписало меморандум с Министерством транспорта Латвии по совместной работе над внедрением 5G в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
«Вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр транспорта Латвийской Республики Каспарс Бришкенс подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровизации, в частности по восстановлению и развитию телеком-инфраструктуры Украины. Это позволит внедрять инновационные технологии в восстановлении, ускорить запуск 5G и усилить интеграцию Украины в ЕС», — говорится в сообщении.
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Латвия одной из первых в Европе запустила общедоступный 5G. Именно поэтому обмен опытом с передовой страной в сфере телеком позволит улучшить сети мобильной связи, модернизировать инфраструктуру широкополосного доступа к интернету и ускорить запуск 5G в Украине.
Меморандум предусматривает 10 направлений сотрудничества. Среди них:
  • поддержка восстановления инфраструктуры широкополосного доступа к интернету;
  • поддержка мобильных операторов;
  • содействие интеграции в ЕС в сфере электронных коммуникаций и участия Украины в программах и проектах международной технической помощи, в частности в Connecting Europe Facility (CEF);
  • содействие улучшению сети и качеству мобильной связи в Украине, в частности благодаря запуску 5G;
  • улучшение доступа к интернету на железнодорожных и автомобильных путях Украины на основе опыта Латвии из Rail Baltica.
«Цифровая инфраструктура и инновации являются важной частью нашего стремления повысить международную конкурентоспособность — путем содействия внедрению 5G/6G, дальнейшему вовлечению государственного сектора в экосистему инноваций, созданию отраслевого digital twin и развертыванию умных ІТS, Интернета вещей и будущих систем мобильности. Сотрудничество с Украиной и изучение ее опыта может помочь нам не только достичь наших целей, но и внести значительный вклад в вовлечение Украины в европейскую цифровую экосистему», — сказал министр транспорта Латвии Каспарс Бришкенс.

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По материалам:
Finance.ua
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