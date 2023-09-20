Пока что пилотная версия: в Украине в 2024 году может заработать 5G — Finance.ua
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Пока что пилотная версия: в Украине в 2024 году может заработать 5G

Технологии&Авто
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Пока что пилотная версия: в Украине в 2024 году может заработать 5G
Пока что пилотная версия: в Украине в 2024 году может заработать 5G
В 2024 году в Украине может появиться тестовая сотовая связь пятого поколения — 5G. Однако пока только пилотная версия.
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сейчас продолжаются переговоры с одной из компаний по 5G. Кроме того, планируется улучшить и 4G.
«Надеюсь, пилотный запуск будет уже в следующем году. Также работаем над улучшением 4G. Во время полномасштабной войны много оборудования перемещено для усиления определенных регионов. В течение последнего года ухудшалась связь. Однако ситуация меняется», — сказал Федоров.
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Напомним, Украина получила первые интернет-терминалы Satcube, являющиеся аналогами Starlink. Первые поставки были в начале лета.
Украина вместе с США будут внедрять 5G. Соединенные Штаты заключили с Украиной Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области телекоммуникаций.

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По материалам:
Forbes.ua
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