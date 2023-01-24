Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung — Finance.ua
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Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung

Технологии&Авто
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Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung
Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung
Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подписал новое многолетнее соглашение о лицензировании своих патентов на 5G для Samsung по истечении предварительного договора в декабре.
Об этом сообщает Reuters.
Компании не раскрывают условия сделки, однако известно, что Samsung будет производить платежи Nokia с 1 января.
Конкурент Nokia — Ericsson — в прошлом году также достиг соглашения по патентам 5G с Samsung, завершив спор, ударивший по его квартальному доходу.
Патентный портфель Nokia состоит из около 20 000 семейств патентов, в том числе более 4500 семейств патентов, признанных необходимыми для 5G.
По материалам:
НВ
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