Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung — Finance.ua

Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung Сегодня 01:06 — Технологии&Авто

Nokia подписала новое многолетнее патентное соглашение по 5G для Samsung

Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia подписал новое многолетнее соглашение о лицензировании своих патентов на 5G для Samsung по истечении предварительного договора в декабре.

Об этом сообщает Reuters

Компании не раскрывают условия сделки, однако известно, что Samsung будет производить платежи Nokia с 1 января.

Конкурент Nokia — Ericsson — в прошлом году также достиг соглашения по патентам 5G с Samsung, завершив спор, ударивший по его квартальному доходу.

Патентный портфель Nokia состоит из около 20 000 семейств патентов, в том числе более 4500 семейств патентов, признанных необходимыми для 5G.

НВ По материалам:

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