В Китае запустили самый быстрый интернет в мире — Finance.ua

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В Китае запустили самый быстрый интернет в мире

Технологии&Авто
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В Китае запустили самый быстрый интернет в мире
В Китае запустили самый быстрый интернет в мире
Китай запустил самый быстрый в мире интернет — 1,2 Тбит/с.
Магистральную оптоволоконную линию Пекин-Ухань-Гуанчжоу протяженностью более 3000 км и скоростью передачи 1,2 терабита в секунду запустили в июле и официально сдали в эксплуатацию 13 ноября после многоэтапных эксплуатационных испытаний. Это знаковое событие произошло более чем на два года раньше прогнозов экспертов.
Десятилетний план развития сетевой инфраструктуры Китая близок к завершению. Новая сеть может передавать «эквивалент 150 фильмов в секунду», что в три раза быстрее, чем у ближайшего конкурента в США.
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Магистральная сеть, образующая основной маршрут передачи данных между Пекином на севере, Уханем в центральном Китае и Гуанчжоу в южной провинции Гуандун, имеет пропускную способность 1,2 терабита (1200 Гбит или 150 ГБ) в секунду. Это достижение — результат сотрудничества Университета Цинхуа с компаниями China Mobile, Huawei Technologies и Cernet Corporation. Ранее Китай успешно опробовал в космосе технологию оптической спутниковой связи для будущих сетей 6G.
Ввод в эксплуатацию новой магистральной линии опровергает прогнозы экспертов о том, что сверхвысокоскоростные сети со скоростью 1 терабит в секунду появятся не ранее 2025 года. Новая линия стала частью китайской инфраструктуры будущих интернет-технологий (Future Internet Technology Infrastructure, FITI), проекта, разрабатываемого уже 10 лет и являющегося последней версией национальной китайской образовательной и исследовательской сети Cernet. Проект стартовал в 2013 г. при поддержке правительства Китая под эгидой Министерства образования. Завершение проекта запланировано на конец этого года.
По материалам:
root-nation
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