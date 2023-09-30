Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров — Finance.ua
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Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров

Технологии&Авто
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Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров
Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров
Компания Cable.co.uk проанализировала 5603 тарифных плана мобильного интернета в 237 странах, чтобы сравнить стоимость одного гигабайта данных. Украина оказалась на 16 позиции среди государств с самым доступным мобильным интернетом за 1 ГБ.
Об этом пишет Ain.ua.
Средняя цена за 1 ГБ мобильных данных в Украине составляет $0,27. Самое дешевое предложение — $0,13 за гигабайт. Самое дорогое — $27,02. В общей сложности исследователи проанализировали 11 тарифных планов.
Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров
Израиль предлагает самый дешевый мобильный интернет. Средняя цена за 1 ГБ здесь составляет $0,02.
Соединенные Штаты остаются одной из самых дорогих стран на планете, занимая 219-е место в мире по стоимости мобильного интернета. В среднем цены здесь составляют $6 за гигабайт.
Самой дорогой страной оказалось Зимбабве: $43,75 за 1 ГБ мобильных данных. Это более чем в две тысячи раз дороже, чем 1 ГБ в Израиле.
Пять из десяти самых дорогих стран для покупки мобильных данных находятся в Африке к югу от Сахары. Островные страны Океании и Карибского бассейна также, как правило, являются одними из самых дорогих в мире.
Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров
Аналитики также пришли к выводу, что в долгосрочной перспективе стоимость мобильных данных имеет устойчивую тенденцию к падению.
Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров

Топ-20 стран по стоимости гигабайта мобильного интернета выглядит так:

Где в мире самый дешевый мобильный интернет? Украина — в топ-20 лидеров
Полностью рейтинг можно посмотреть по ссылке.
Данные не удалось собрать в следующих странах: Болгария, Уоллис и Футуна, остров Рождества, Эритрея, Северная Корея, острова Питкэрн, южные и антарктические земли Франции, малые отдаленные острова США и Ватикан.

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По материалам:
Ain.Ua
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