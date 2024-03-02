68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили — Finance.ua
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68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили

Фондовый рынок
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68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили
68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили, Фото: metinvest.digital
Финансовую поддержку на общую сумму в 700 тыс. евро предоставили 68 интернет-провайдерам, чтобы восстановить связь на деоккупированных территориях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
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Отмечается, что интернет-инфраструктура на освобожденных территориях подверглась значительным разрушениям. В рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA правительство Германии выделило гранты на общую сумму до 700 тысяч евро.
«Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету — 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты», — говорится в сообщении ведомства.

В каких областях будет реализовано больше всего проектов:

  • в Киевской — 16 проектов;
  • Сумской — 13 проектов;
  • Харьковской — 11 проектов;
  • Херсонской — 6 проектов.
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В ведомстве добавляют, что среди победителей 50 компаний используют технологию xPON. Эта технология устойчива к отключениям электричества и обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.
Напомним, оплачивая услуги онлайн, следует помнить о безопасности и конфиденциальности личных данных. При неосторожном обращении данные карты и банковского счета могут попасть к мошенникам, что приведет к потере средств.
По материалам:
Finance.ua
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