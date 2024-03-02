68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили — Finance.ua

68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили Сегодня 13:11 — Фондовый рынок

68 провайдеров выиграли гранты на восстановление интернета на освобожденных территориях: какую сумму получили, Фото: metinvest.digital

Финансовую поддержку на общую сумму в 700 тыс. евро предоставили 68 интернет-провайдерам, чтобы восстановить связь на деоккупированных территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

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Отмечается, что интернет-инфраструктура на освобожденных территориях подверглась значительным разрушениям. В рамках программы международного сотрудничества ReACT4UA правительство Германии выделило гранты на общую сумму до 700 тысяч евро.

«Еще больше украинцев в деоккупированных городах и селах получат доступ к качественному интернету — 68 украинских операторов выиграли гранты на телеком-проекты», — говорится в сообщении ведомства.

В каких областях будет реализовано больше всего проектов:

в Киевской — 16 проектов;

Сумской — 13 проектов;

Харьковской — 11 проектов;

Херсонской — 6 проектов.

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В ведомстве добавляют, что среди победителей 50 компаний используют технологию xPON. Эта технология устойчива к отключениям электричества и обеспечивает скорость до 1 Гбит/с.

Напомним, оплачивая услуги онлайн, следует помнить о безопасности и конфиденциальности личных данных. При неосторожном обращении данные карты и банковского счета могут попасть к мошенникам, что приведет к потере средств.

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