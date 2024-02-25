Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине — Finance.ua
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Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине

Фондовый рынок
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Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине
Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине
Компания Google объявила о запуске второго этапа финансирования фонда поддержки стартапов в Украине. На гранты без привлечения капитала для развития украинских стартапов во время полномасштабной войны будет направлено 10 млн долларов.
Об этом компания сообщила на своем сайте.
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За год постепенно объявят отобранные украинские стартапы, каждый из которых получит до 200 тыс. долларов в безпаевом финансировании. Также им будет предоставлена ​​поддержка продуктов, менторская поддержка Google и кредиты на Google Cloud, общей стоимостью 300 тыс. долларов.
«Эта практическая помощь направлена ​​на то, чтобы украинские предприниматели имели возможность поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявки можно будет позже, а требования к проектам еще не объявили.
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Компания Google основала фонд поддержки стартапов в Украине в марте 2022 года. В течение действия программы предоставили 58 грантов в размере 5 млн. долларов. Благодаря этому стартапы:
  • привлекли 15,8 млн долларов дополнительного финансирования;
  • увеличили доходы на 100%;
  • создали новые рабочие места;
  • получили признание на мировом уровне.
Более 1500 украинских предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на сумму до 2500 евро на развитие бизнеса в рамках новой грантовой программы UkraineReady4EU.
По материалам:
Ain.Ua
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