Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине — Finance.ua

Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине Сегодня 13:10 — Фондовый рынок

Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине

Компания Google объявила о запуске второго этапа финансирования фонда поддержки стартапов в Украине. На гранты без привлечения капитала для развития украинских стартапов во время полномасштабной войны будет направлено 10 млн долларов.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

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За год постепенно объявят отобранные украинские стартапы, каждый из которых получит до 200 тыс. долларов в безпаевом финансировании. Также им будет предоставлена ​​поддержка продуктов, менторская поддержка Google и кредиты на Google Cloud, общей стоимостью 300 тыс. долларов.

«Эта практическая помощь направлена ​​на то, чтобы украинские предприниматели имели возможность поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявки можно будет позже, а требования к проектам еще не объявили.

Компания Google основала фонд поддержки стартапов в Украине в марте 2022 года. В течение действия программы предоставили 58 грантов в размере 5 млн. долларов. Благодаря этому стартапы:

привлекли 15,8 млн долларов дополнительного финансирования;

увеличили доходы на 100%;

создали новые рабочие места;

получили признание на мировом уровне.

Более 1500 украинских предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на сумму до 2500 евро на развитие бизнеса в рамках новой грантовой программы UkraineReady4EU.

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