Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине — Finance.ua

Google запускает новые гранты для финансирования стартапов в Украине
Компания Google объявила о запуске второго этапа финансирования фонда поддержки стартапов в Украине. На гранты без привлечения капитала для развития украинских стартапов во время полномасштабной войны будет направлено 10 млн долларов.
Об этом компания сообщила на своем сайте.
За год постепенно объявят отобранные украинские стартапы, каждый из которых получит до 200 тыс. долларов в безпаевом финансировании. Также им будет предоставлена поддержка продуктов, менторская поддержка Google и кредиты на Google Cloud, общей стоимостью 300 тыс. долларов.
«Эта практическая помощь направлена на то, чтобы украинские предприниматели имели возможность поддерживать и развивать свой бизнес, укреплять», — говорится в сообщении.
Отмечается, что подать заявки можно будет позже, а требования к проектам еще не объявили.
Компания Google основала фонд поддержки стартапов в Украине в марте 2022 года. В течение действия программы предоставили 58 грантов в размере 5 млн. долларов. Благодаря этому стартапы:
- привлекли 15,8 млн долларов дополнительного финансирования;
- увеличили доходы на 100%;
- создали новые рабочие места;
- получили признание на мировом уровне.
Более 1500 украинских предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на сумму до 2500 евро на развитие бизнеса в рамках новой грантовой программы UkraineReady4EU.
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