Гранты бизнесменам: на что можно будет потратить ваучеры на 2500 евро — Finance.ua

Гранты бизнесменам: на что можно будет потратить ваучеры на 2500 евро
Более 1500 украинских предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на сумму до 2500 евро для развития бизнеса в рамках новой грантовой программы UkraineReady4EU.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Грантовые средства можно потратить на участие в торговых миссиях, брокерских мероприятиях, организации стендов на международных выставках и других международных мероприятиях.
Читайте также
К приемлемым видам деятельности относятся поездки и активное участие в международных ярмарках, других мероприятиях или встречах в ЕС.
«Активное участие» означает, что украинское МСП активно презентует свою компанию, его продукты и/или услуги для аудитории или проводит встречи с потенциальными бизнес-партнерами из страны-члена ЕС (минимум один).
Допустимо только активное участие, которое может быть задокументировано и доказано независимо, например, официальными документами от организатора мероприятия.
Какие компании могут принять участие в программе
К участию приглашаются украинские малые и средние предприятия и стартапы, отвечающие следующим критериям:
- Заявитель является украинской компанией, которая находится и ведет свою деятельность на подконтрольной Украине территории и/или релоцировалась в страны ЕС, но все еще зарегистрирована в Украине.
- Заявитель является действующей украинской компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины.
- Заявитель не находится в процессе ликвидации или прекращения хозяйственной деятельности.
- Заявитель является украинской компанией, отвечающей европейскому определению МСП.
Средства можно потратить на транспорт, проживание и суточные, оплату организационных сборов выставок, подготовку материалов, аренду выставочных площадей
и т. п.
Подать заявку можно до 30 июня 2025 года по ссылке.
Поделиться новостью