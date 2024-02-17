Гранты бизнесменам: на что можно будет потратить ваучеры на 2500 евро — Finance.ua

Гранты бизнесменам: на что можно будет потратить ваучеры на 2500 евро Сегодня 17:11 — Личные финансы

Гранты бизнесменам: на что можно будет потратить ваучеры на 2500 евро, Фото: usp-ltd.org

Более 1500 украинских предприятий малого и среднего бизнеса получат ваучеры на сумму до 2500 евро для развития бизнеса в рамках новой грантовой программы UkraineReady4EU.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Грантовые средства можно потратить на участие в торговых миссиях, брокерских мероприятиях, организации стендов на международных выставках и других международных мероприятиях.

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К приемлемым видам деятельности относятся поездки и активное участие в международных ярмарках, других мероприятиях или встречах в ЕС.

«Активное участие» означает, что украинское МСП активно презентует свою компанию, его продукты и/или услуги для аудитории или проводит встречи с потенциальными бизнес-партнерами из страны-члена ЕС (минимум один).

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Допустимо только активное участие, которое может быть задокументировано и доказано независимо, например, официальными документами от организатора мероприятия.

Какие компании могут принять участие в программе

К участию приглашаются украинские малые и средние предприятия и стартапы, отвечающие следующим критериям:

Заявитель является украинской компанией, которая находится и ведет свою деятельность на подконтрольной Украине территории и/или релоцировалась в страны ЕС, но все еще зарегистрирована в Украине.

Заявитель является действующей украинской компанией, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины.

Заявитель не находится в процессе ликвидации или прекращения хозяйственной деятельности.

Заявитель является украинской компанией, отвечающей европейскому определению МСП.

Средства можно потратить на транспорт, проживание и суточные, оплату организационных сборов выставок, подготовку материалов, аренду выставочных площадей и т. п.

Подать заявку можно до 30 июня 2025 года по ссылке

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