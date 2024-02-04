Сколько средств выделит государство для грантов на бесплатное обучение — Finance.ua

Сколько средств выделит государство для грантов на бесплатное обучение Сегодня 16:03 — Личные финансы

В МОН планируется отказаться от обычной практики распределения студентов на «бюджетников» и «контрактников». Вместо этого будущие студенты смогут получить гранты на образование, которые будут частично или полностью компенсировать стоимость обучения.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью заместителя главы МОН Михаила Винницкого для « Укринформа ».

По словам Винницкого, сейчас обучение одного студента-бюджетника покрывается государством в среднем в размере 54 900 грн в год.

«По нашим оценкам, грант может составлять от 15 000 до 55 000 гривен в год. Условно в следующем году 190-балльщик может получить тех же 55 000, сможет прийти в топовое заведение, и это покроет полную стоимость обучения», — объясняет чиновник.

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Он отмечает, что стоимость обучения может разниться в университетах, поэтому в этом контексте будет активироваться механизм конкуренции между учебными заведениями и городами.

Однако от полного финансирования высшего образования МОН не отходит.

«От настоящего государственного заказа, по которому финансируются все 100% стоимости обучения, мы не отказываемся — по такой системе продолжат финансироваться определенные специальности и самые способные поступающие. Но не большинство, а четко определенные», — отмечает Винницкий.

Некоторые учебные заведения могут повысить стоимость обучения, чтобы оставаться дееспособными.

«Мы предусматриваем систему социальных грантов, связанную с материальным состоянием семьи. Следовательно, если есть способный ребенок из сельской местности, ребенок-сирота или ребенок участника боевых действий, будут социальные гранты, покрывающие разницу между полученным грантом и стоимостью обучения». Кроме того, предусматриваются льготные кредиты", — говорит заместитель министра.

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В МОН также видят возможность внедрения так называемых индивидуальных образовательных траекторий, чтобы студенты могли зарабатывать средства на обеспечение собственных потребностей.

«Вполне вероятна ситуация, когда студент, который не подпадает под социальный грант и не захочет брать льготный кредит, получит грант 50 000 гривен, но захочет идти на программу, где контракт стоит 70 000. Тогда он сможет устроиться на работу, чтобы заработать возмещение этой разницы», — объясняет Винницкий.

Когда заработает новая система

В МОН стремятся ввести изменения уже с сентября 2024 года, но для этого их нужно внести изменения в законодательство.

По словам Винницкого, проект Закона о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании уже прошел первое чтение. В феврале он может быть принят в окончательной версии.

Законопроект об изменениях в системе бюджетного финансирования высшего образования вскоре будет зарегистрирован в ВРУ. На его принятие рассчитывают в марте.

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