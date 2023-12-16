Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов

Казна и Политика
26
Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов
Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов
Министерство образования и науки инициирует систему государственных грантов, которые компенсируют часть стоимости обучения в вузах. Ведомство хочет ввести это на бакалавриат с сентября 2024 года.
Об этом сообщил замминистра Михаил Винницкий на 10-й конференции Synergy.
По его словам, это одна из самых масштабных инициатив Минобразования, которую вскоре внесут на рассмотрение парламента.
Читайте также
Государственные гранты можно будет оформить через «Дію», а их размер будет зависеть от результатов ВНО или национального мультипредметного теста. Этими деньгами студентам удастся оплатить обучение на контрактной форме.
Как пояснил чиновник, сейчас в Украине такая система: государство покрывает либо 100% стоимости обучения студента, либо 0%.
Читайте также
«Государство не имеет возможности увеличивать госзаказ, поскольку сотни миллиардов средств уходят на оборону. Говорить о том, что мы сможем увеличить госбюджет на образование, к сожалению это нереалистично. Что можно сделать? Это несколько иначе перераспределить „пирог“ государственных средств, идущих на образование», — добавил Винницкий.
В Минобразования считают, что грантовая система будет поощрять студентов поступать на популярные и востребованные специальности, в частности программную инженерию и компьютерные науки.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.