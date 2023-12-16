Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов — Finance.ua

Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов

Министерство образования и науки инициирует систему государственных грантов, которые компенсируют часть стоимости обучения в вузах. Ведомство хочет ввести это на бакалавриат с сентября 2024 года.

Об этом сообщил замминистра Михаил Винницкий на 10-й конференции Synergy.

По его словам, это одна из самых масштабных инициатив Минобразования, которую вскоре внесут на рассмотрение парламента.

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Государственные гранты можно будет оформить через «Дію», а их размер будет зависеть от результатов ВНО или национального мультипредметного теста. Этими деньгами студентам удастся оплатить обучение на контрактной форме.

Как пояснил чиновник, сейчас в Украине такая система: государство покрывает либо 100% стоимости обучения студента, либо 0%.

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«Государство не имеет возможности увеличивать госзаказ, поскольку сотни миллиардов средств уходят на оборону. Говорить о том, что мы сможем увеличить госбюджет на образование, к сожалению это нереалистично. Что можно сделать? Это несколько иначе перераспределить „пирог“ государственных средств, идущих на образование», — добавил Винницкий.

В Минобразования считают, что грантовая система будет поощрять студентов поступать на популярные и востребованные специальности, в частности программную инженерию и компьютерные науки.

theБабель По материалам:

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