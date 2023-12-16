Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов — Finance.ua

Минобразования инициирует грантовую систему, которая будет компенсировать стоимость обучения студентов
Министерство образования и науки инициирует систему государственных грантов, которые компенсируют часть стоимости обучения в вузах. Ведомство хочет ввести это на бакалавриат с сентября 2024 года.
Об этом сообщил замминистра Михаил Винницкий на 10-й конференции Synergy.
По его словам, это одна из самых масштабных инициатив Минобразования, которую вскоре внесут на рассмотрение парламента.
Государственные гранты можно будет оформить через «Дію», а их размер будет зависеть от результатов ВНО или национального мультипредметного теста. Этими деньгами студентам удастся оплатить обучение на контрактной форме.
Как пояснил чиновник, сейчас в Украине такая система: государство покрывает либо 100% стоимости обучения студента, либо 0%.
«Государство не имеет возможности увеличивать госзаказ, поскольку сотни миллиардов средств уходят на оборону. Говорить о том, что мы сможем увеличить госбюджет на образование, к сожалению это нереалистично. Что можно сделать? Это несколько иначе перераспределить „пирог“ государственных средств, идущих на образование», — добавил Винницкий.
В Минобразования считают, что грантовая система будет поощрять студентов поступать на популярные и востребованные специальности, в частности программную инженерию и компьютерные науки.
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