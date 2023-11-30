Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине — Finance.ua

Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине Сегодня 19:12 — Личные финансы

Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине, ukraine.googleblog.com

Google объявил о запуске программы повышения квалификации по кибербезопасности на сумму 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает Google Украина

«Google.org в партнерстве с European Cyber ​​Conflict Research Incubator (Европейским инкубатором исследования киберконфликтов) запускает новую программу семинаров по кибербезопасности в Европе», — говорится в сообщении.

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Что это значит?

Программа станет первой в своем роде в Европе, будет способствовать развитию и повышению навыков в области кибербезопасности и поможет местным общественным организациям повысить уровень онлайн-защиты.

Она предлагает университетам учебную программу и учебный план по кибербезопасности, что позволяет им организовать курсы по кибербезопасности студентам даже без опыта.

Отмечается, что по случаю запуска программы Google.org предоставит восьми университетам в восьми разных европейских странах, включая Украину, финансирование в размере до 1 миллиона долларов, учебный контент и интенсивные тренинги от ECCRI CIC, чтобы помочь им претворить в жизнь семинары по кибербезопасности. Университеты уже могут подавать заявки.

«Мы ожидаем, что в начальной программе примут участие более 1600 студентов. Во время программы каждый университет в течение двух лет сможет провести как минимум два семинара по кибербезопасности», — отмечают в блоге Google.

Программа также профинансирует создание со стороны European Cyber ​​Conflict Research Incubator учебных материалов для университетов, в частности первого гибкого учебного плана по кибербезопасности, который предлагает вводный обзор темы и базовые навыки, которые можно использовать для поддержки общественных организаций, наиболее уязвимых для кибератак.

Учебный план будет переведен на восемь европейских языков — включая украинский, английский и испанский — и будет доступен бесплатно для всех учебных заведений для использования, вместе с исчерпывающими инструкциями для преподавателей.

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