Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине — Finance.ua
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Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине

Личные финансы
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Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине
Google запускает семинары по кибербезопасности для студентов, в том числе и в Украине, ukraine.googleblog.com
Google объявил о запуске программы повышения квалификации по кибербезопасности на сумму 10 миллионов долларов.
Об этом сообщает Google Украина.
«Google.org в партнерстве с European Cyber ​​Conflict Research Incubator (Европейским инкубатором исследования киберконфликтов) запускает новую программу семинаров по кибербезопасности в Европе», — говорится в сообщении.
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Что это значит?

Программа станет первой в своем роде в Европе, будет способствовать развитию и повышению навыков в области кибербезопасности и поможет местным общественным организациям повысить уровень онлайн-защиты.
Она предлагает университетам учебную программу и учебный план по кибербезопасности, что позволяет им организовать курсы по кибербезопасности студентам даже без опыта.
Отмечается, что по случаю запуска программы Google.org предоставит восьми университетам в восьми разных европейских странах, включая Украину, финансирование в размере до 1 миллиона долларов, учебный контент и интенсивные тренинги от ECCRI CIC, чтобы помочь им претворить в жизнь семинары по кибербезопасности. Университеты уже могут подавать заявки.
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«Мы ожидаем, что в начальной программе примут участие более 1600 студентов. Во время программы каждый университет в течение двух лет сможет провести как минимум два семинара по кибербезопасности», — отмечают в блоге Google.
Программа также профинансирует создание со стороны European Cyber ​​Conflict Research Incubator учебных материалов для университетов, в частности первого гибкого учебного плана по кибербезопасности, который предлагает вводный обзор темы и базовые навыки, которые можно использовать для поддержки общественных организаций, наиболее уязвимых для кибератак.
Учебный план будет переведен на восемь европейских языков — включая украинский, английский и испанский — и будет доступен бесплатно для всех учебных заведений для использования, вместе с исчерпывающими инструкциями для преподавателей.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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