Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности

Мир
12
Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности
Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности
18 ноября Совет ЕС принял позицию по проекту регламента, который должен обеспечить высокий общий уровень кибербезопасности в институтах, органах, офисах и агентствах ЕС.
Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.
Эти меры предложила Еврокомиссия еще в марте 2022 года на фоне всплеска количества сложных кибератак на органы госуправления ЕС в последние годы. Они направлены на повышение устойчивости и возможности реагирования на инциденты всех субъектов ЕС.
Ключевые элементы принятой позиции:
  • усиление мандата и финансирование группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации для институтов, органов, офисов и агентств ЕС (CERT-EU);
  • создание межведомственного Совета по кибербезопасности для управления и надзора за введением нового регламента;
  • усиление обмена информацией об инцидентах с CERT-EU;
  • содействие координации и сотрудничеству в реагировании на киберинциденты.
Следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с Европейским парламентом.
Предложение по усилению кибербезопасности для институтов, органов, офисов и агентств ЕС является одной из мер, предусмотренных Стратегией кибербезопасности ЕС на цифровое десятилетие, которую представила Комиссия и Высокий представитель ЕС по иностранным делам в декабре 2020 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
suspilne.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.