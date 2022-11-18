Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности — Finance.ua

Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности Сегодня 17:46 — Мир

Совет ЕС принял позицию по усилению кибербезопасности

18 ноября Совет ЕС принял позицию по проекту регламента, который должен обеспечить высокий общий уровень кибербезопасности в институтах, органах, офисах и агентствах ЕС.

Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Эти меры предложила Еврокомиссия еще в марте 2022 года на фоне всплеска количества сложных кибератак на органы госуправления ЕС в последние годы. Они направлены на повышение устойчивости и возможности реагирования на инциденты всех субъектов ЕС.

Ключевые элементы принятой позиции:

усиление мандата и финансирование группы реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации для институтов, органов, офисов и агентств ЕС (CERT-EU);

создание межведомственного Совета по кибербезопасности для управления и надзора за введением нового регламента;

усиление обмена информацией об инцидентах с CERT-EU;

содействие координации и сотрудничеству в реагировании на киберинциденты.

Следующим шагом должны стать трехсторонние переговоры с Европейским парламентом.

Предложение по усилению кибербезопасности для институтов, органов, офисов и агентств ЕС является одной из мер, предусмотренных Стратегией кибербезопасности ЕС на цифровое десятилетие, которую представила Комиссия и Высокий представитель ЕС по иностранным делам в декабре 2020 года.

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