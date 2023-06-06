США предоставят $37 млн ​​на кибербезопасность Украины — Finance.ua

США предоставят $37 млн ​​на кибербезопасность Украины Сегодня 10:31 — Казна и Политика

США предоставят $37 млн ​​на кибербезопасность Украины

США предоставят еще $37 млн на кибербезопасность Украины — сумма инвестиций в эту сферу с 2016 года возрастет до $120 млн.

Делегация США, которая находится в Эстонии в рамках пятого ежегодного Кибердиалога Украины и Соединенных Штатов Америки по киберполитике, выразила поддержку Украине в борьбе с российской агрессией и анонсировала, что в сотрудничестве с Конгрессом предоставит дополнительные $37 млн киберпомощи. Средства будут направлены на усиление киберустойчивости Украины, а также на защиту критически важных сетей и цифровой инфраструктуры.

«В настоящее время Минцифры фокусируется на развитии экосистемы цифровой устойчивости. Поддержка США — это важный показатель дальнейшего развития этой стратегии. Мы благодарны коллегам за содействие в усилении киберспособностей Украины и обеспечении инструментов защиты критической, в частности цифровой инфраструктуры», — заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Георгий Дубинский.

В ходе Кибердиалога стороны поделились взглядами на роль кибербезопасности в долгосрочном цифровом развитии Украины и обсудили потенциальное будущее сотрудничество между Украиной и США по кибернетическим вопросам. В частности, по обмену опытом, который Украина получила при постоянном повышении уровня кибернетической и цифровой политики.

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Включая анонсированную финансовую поддержку, с февраля 2022 года общая сумма помощи США составит $82 млн на совершенствование киберустойчивости Украины и более $120 млн с 2016 года. Это позволило усилить киберспособность Украины, вовремя выявлять киберинциденты и угрозы и реагировать на них.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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