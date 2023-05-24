Эксперты по технологиям назвали крупнейшие киберугрозы 2023 года — Finance.ua

Эксперты по технологиям назвали крупнейшие киберугрозы 2023 года Сегодня 22:35 — Технологии&Авто

Эксперты по технологиям назвали крупнейшие киберугрозы 2023 года

Аналитическая компания Forrester опубликовала свежий отчет о самых опасных киберугрозах 2023 года. Среди них использование искусственного интеллекта, уязвимость облачных инфраструктур и геополитические конфликты.

Первая угроза — использование ИИ для создания ложных или поддельных данных, изображений, аудио и видео. Такая информация может быть использована для шантажа, мошенничества или дезинформации. Чтобы защитить себя, свою конфиденциальность или корпоративную информацию, аналитики Forrester рекомендуют обращаться к поставщикам услуг, специализирующихся на ИИ. Они могут дать полезные советы по быстрому и своевременному выявлению поддельной информации.

Вторая угроза — уязвимость облачных технологий. По данным Forrester, 94% опрошенных предприятий используют облачные сервисы, однако многие из них доступны для взлома. Чтобы предотвратить атаки на облачную инфраструктуру, эксперты советуют использовать встроенные возможности платформ IaaS (Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service) и SaaS (Software-as-a-Service).

Третья угроза — геополитические конфликты. В качестве примера специалисты Forrester приводят российско-украинскую войну. Затяжная война обычно приводит к гонке технологий. Украинское общество и мир вообще видит, как россия использует кибератаки для шпионажа, давления, контроля над ресурсами или кражи интеллектуальной собственности. Также происходят атаки на критическую инфраструктуру, что приводит не только к экономическим потерям, но и к гибели людей. Для борьбы с последней категорией угроз Forrester рекомендует предприятиям приоритетно развивать защиту от вредоносного софта и воспользоваться услугами проверенных поставщиков.

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Аналитики предупреждают — вскоре произойдет новая волна кибератак, ведь хакеры постоянно совершенствуют свои умения. В Forrester призвали пользователей делать то же самое — прокачивать навыки защиты персональных и корпоративных гаджетов, изучать информацию о новейших технологиях и искусственном интеллекте. Эксперты уверены — именно осведомленность убережет людей и поможет избежать нежелательных последствий.

noworries По материалам:

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