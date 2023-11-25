Пострадавшим от войны украинским студентам предлагают летнюю стажировку в Канаде — Finance.ua
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Пострадавшим от войны украинским студентам предлагают летнюю стажировку в Канаде

Личные финансы
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Пострадавшим от войны украинским студентам предлагают летнюю стажировку в Канаде
Пострадавшим от войны украинским студентам предлагают летнюю стажировку в Канаде
Канадский Университет Ватерлоо — одно из ведущих исследовательских учреждений страны — принимает заявки на программу летней стажировки для студентов группы риска из Украины.
Об этом пишет Ракурс.
Эта программа продлится с 6 мая по 23 августа 2024 года и рассчитана на студентов украинских университетов, обучение которых пострадало от полномасштабного российского вторжения, сообщает пресс-служба вуза.
Программа открыта для студентов, зарегистрированных в университетах Украины на четвертый курс бакалавриата и любого уровня магистерской или докторской программ на текущий учебный год (2023/2024).
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«Заявки особенно поощряются от кандидатов, заинтересованных в областях исследований, связанных с инженерией, компьютерными науками и математикой, но все остальные специализации, представленные в Университете Ватерлоо, будут рассмотрены», — говорится в сообщении.
У программы будет научно-производственное направление — оно покроет все транспортные расходы и обеспечит жильем на кампусе и стипендию.
Для участия в программе студент должен отвечать следующим требованиям:
  • старший бакалавр (IV курс), магистр или Ph.D. студент на осень 2023;
  • зачислен в текущем учебном году (2023/2024) в украинский университет;
  • специализация в области инженерии, информатики, математики или другой научной отрасли, представленной в Университете Ватерлоо;
  • общий средний балл не менее 80% в своих учениях на бакалавриате и 85% в своих программах магистратуры;
  • хорошее владение английским языком необходимо для эффективного академического общения (приблизительные минимальные уровни: TOEFL ~80, IELTS ~6.5, Cambridge ~175, CAEL ~60, PTE ~60, EFAS ~75%, Duolingo ~110).
Подать заявку для участия в программе можно на сайте университета по ссылке.
После получения заявки на участие в программе будет рассматриваться команда администраторов программы. Тех, кто пройдет первый этап отбора, пригласят на онлайн-беседу.
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«Заявителям предлагается подать заявку как можно раньше, поскольку заявки будут рассматриваться на постоянной основе. Первый набор собеседований будет проведен, а первые предложения будут сделаны до конца 2023 года. Конечный срок подачи заявок — 9.00 утра по восточному стандартному времени 2 января 2024 года», — подчеркивает пресс-служба вуза.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Ракурс
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