Германия установила рекорд по количеству иностранных студентов — Finance.ua

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Германия установила рекорд по количеству иностранных студентов

Личные финансы
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В последнем зимнем семестре в университетах Германии обучалось около 370 тыс. иностранных студентов — больше, чем когда-либо раньше.
Согласно научным исследованиям Немецкого центра высшего образования (DZHW), Германия обогнала Австралию как самое популярное направление обучения и теперь занимает третье место в мировом рейтинге. Так, количество иностранных первокурсников в Германии в последнем зимнем семестре впервые составило около 80 тыс., это больше, чем до пандемии.
Среди стран происхождения иностранных студентов на первом месте оказалась Индия, впервые опередив Китай. Значительно возросло количество украинских студентов в немецких университетах: теперь их более 9 тыс. И даже после окончания учебы Германия остается привлекательной для иностранных студентов. По данным исследования, 45% из них остаются в стране. И это самый высокий показатель после Канады.
По материалам:
uamedia
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