В «Дія» запустили полезную услугу для студентов — Finance.ua
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В «Дія» запустили полезную услугу для студентов

Личные финансы
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Теперь в приложении «Дія» можно отправлять копию студенческого билета в несколько кликов.
Об этом сообщает пресс-служба «Дія».
Отмечается, что услуга понадобится, чтобы получить скидку по студенческому, зарегистрироваться в системе университета или создать персональный кабинет на образовательных ресурсах.
При этом студентам не нужны никакие ксероксы или сканеры.
Чтобы получить копию студенческого, компания должна послать соответствующий запрос, а студент — его согласовать. После этого копия отправляется в компанию.
Компания может отправить запрос на копию тремя способами:
  • офлайн — просканировав штрихкод студенческого,
  • онлайн — по ссылке, которую можно «вшить» в кнопку на сайте или в приложении,
  • по QR-коду, который нужно предварительно создать на портале «Дія».
Больше о том, как работает функция — смотрите в видео.
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По материалам:
Finance.ua
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