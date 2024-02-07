Грант до 8 млн грн: в Украине стартовала первая волна подачи заявлений на развитие бизнеса — Finance.ua

Грант до 8 млн грн: в Украине стартовала первая волна подачи заявлений на развитие бизнеса
С 5 февраля началась первая в 2024 году волна подачи заявлений на гранты для создания или развития перерабатывающего бизнеса. Предприниматели смогут получить до 8 млн грн.
Об этом пишет пресс-служба Министерства экономики Украины.
Сообщается, что 660 предприятий уже получили гранты от государства на начало или расширение перерабатывающего бизнеса на 3,3 млрд грн.
В этом году на финансирование еще 1000 таких грантов выделили в общей сложности 5,4 млрд грн.
По грантовой программе для перерабатывающих предприятий «Новый уровень» предприниматели могут получить грант до 8 млн грн на развитие бизнеса. Получателю гранта, чтобы получить денежные средства, необходимо обязательно создать до 25 новых рабочих мест.
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В Минэкономики напомнили, что правительственный проект «єРобота» включает грантовые программы, направленные на стимулирование предпринимательской деятельности и создание рабочих мест. В частности, это программы микрогрантов на открытие или развитие собственного бизнеса, грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий, закладки сада и виноградарства, тепличного хозяйства.
Напомним, Денис Шмыгаль заявил, что украинский и иностранный бизнес, готовый инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия.
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