Гранты на бизнес: кто может получить до 250 тыс. грн — Finance.ua

Гранты на бизнес: кто может получить до 250 тыс. грн Сегодня 11:05 — Личные финансы

Гранты на бизнес: кто может получить до 250 тыс. грн

По грантовой программе «Власна справа» украинцы могут получить микрогрант от 50 до 250 тыс. грн. Рассказываем, кто может получить помощь от государства, на что можно потратить средства и как подать заявку.

Кто может получить микрогрант по программе?

Получить микрогрант может как действующий предприниматель, так и человек без опыта такой деятельности. Обязательным условием предоставления средств является создание 1−2 рабочих мест в зависимости от суммы гранта.

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Подать заявку на получение гранта могут будущие предприниматели, действующие ФЛП или юридические лица:

• которые не находятся и не ведут хозяйственную деятельность на временно оккупированной территории Украины;

• не ведут хозяйственную деятельность на территории россии;

• не находятся под санкциями;

• в отношении которых не возбуждено дело о банкротстве;

• в отношении которых отсутствует решение суда о привлечении к уголовной ответственности за коррупцию;

• не имеющие задолженности перед бюджетом.

Как подать заявку

Чтобы подать заявку онлайн на участие в грантовой программе «Власна справа», необходимы следующие шаги:

1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина на портале diia.gov.ua с помощью BankID или электронной подписи. Если вы ФЛП или юридическое лицо, необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия.

2. Заполните онлайн-заявку.

3. Прикрепите бизнес-план по форме. С примером заполненного бизнес-плана вы можете ознакомиться здесь

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4. Подпишите электронной подписью и отправьте ее. Если вы ФЛП или юридическое лицо необходимо воспользоваться ключом ФЛП или руководителя юридического лица из ЕГРПОУ предприятия.

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в течение 10 рабочих дней после окончания окончательного срока подачи. Решение принимается на основании выводов банка: оценки бизнес-плана, собеседования и результатов проверки деловой репутации. Больше о конечных сроках — Государственный центр занятости рассматривает заявкупосле окончания окончательного срока подачи.: оценки бизнес-плана, собеседования и результатов проверки деловой репутации. Больше о конечных сроках — здесь

На какие цели можно потратить средства и каков размер гранта

Средства можно потратить на:

• приобретение оборудования;

• закупку сырья;

• арендную плату (не более 25% от суммы гранта);

• лизинг оборудования.

Размер гранта — от 50 тыс. до 250 тыс. грн.

При получении гранта вам следует:

• создать хотя бы одно рабочее место;

• осуществлять деятельность не менее 3 лет;

• платить налоги в бюджет, в частности за трудоустройство работников.

НВ По материалам:

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